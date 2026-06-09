Ugostiteljski objekti raditi će duže za vrijeme utakmica Hrvatske na Svjetskom prvenstvu

Na temelju članka 9. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21 i 152/24), članka 8. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Križevaca (“Službeni vjesnik Grada Križevaca” broj 4/15) i članka 27. Statuta Grada Križevaca (“Službeni vjesnik Grada Križevaca” broj 4/09, 1/13, 1/16, 1/18, 3/18–pročišćeni tekst, 3/20, 1/21 i 3/22),

gradonačelnik Grada Križevaca donio je Odluku o odobrenju privremenog produženja radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupina „Restorani“ i „Barovi“ za vrijeme igranja utakmica hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u nogometu 2026. godine.

S ciljem omogućavanja građanima i navijačima zajedničkog praćenja nastupa hrvatske reprezentacije, ugostiteljskim objektima na području Grada Križevaca odobreno je produženje radnog vremena za prve tri poznate utakmice grupne faze natjecanja:

u noći s 17. na 18. lipnja 2026. godine (srijeda na četvrtak) do 1:00 sat,

u noći s 23. na 24. lipnja 2026. godine (utorak na srijedu) do 4:00 sata,

u noći s 27. na 28. lipnja 2026. godine (subota na nedjelju) do 2:00 sata.

Produženo radno vrijeme odobrava se uz obvezu ugostitelja da se pridržavaju svih važećih zakonskih propisa vezanih uz obavljanje ugostiteljske djelatnosti, uključujući propise o dopuštenoj razini buke, zabrani usluživanja alkohola maloljetnim osobama te očuvanju javnog reda i mira.