Križevci dobivaju novi uspornik prometa, dio ulice će 16 dana biti zatvoren

Iz Grada Križevaca obavještavaju građane da će se od 22. srpnja do 7. kolovoza 2026. godine izvoditi radovi na uzdignutoj plohi u Ulici bana Josipa Jelačića, na dionici od kućnog broja 28 do 34. Zahvat obuhvaća križanje Ulice bana Josipa Jelačića (LC 26067) s Ulicom Ratarna i Ulicom Milutina C. Nehajeva.

Radove izvodi tvrtka CMB d.o.o.

Za vrijeme izvođenja radova dionica lokalne ceste LC 26067 u Ulici bana Josipa Jelačića bit će zatvorena za sav promet.

Promet će se odvijati obilaznim pravcima:

Osobna vozila u smjeru sjevera prometovat će državnom cestom DC41 (Koprivnička ulica), preko Trga J. J. Strossmayera do Ulice bana Josipa Jelačića. U smjeru juga promet će se odvijati istom trasom u suprotnom smjeru.

Kamioni i autobusi u smjeru Varaždina bit će preusmjereni državnom cestom DC22 do križanja sa ŽC3034 (Zagrebačka ulica), odakle će nastaviti prema Varaždinu.

Kamioni, autobusi i traktori u smjeru Koprivnice bit će preusmjereni iz križanja D22 (Ulica Franje Markovića), D22 (Ulica Vjenceslava Novaka) i Ulice Franje Račkoga u Ulicu Vjenceslava Novaka, odnosno prema jugu.

Molimo sve sudionike u prometu za razumijevanje te poštivanje privremene prometne regulacije i postavljene prometne signalizacije.