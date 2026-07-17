Kreće postupak kreiranja i slanja uplatnica za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda za drugu polovicu 2026. godine

Započinje izrada i slanje uplatnica za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda (NUV) za drugu polovicu 2026., koje će građanima biti dostavljene na kućne adrese.

Podsjećamo kako su građanima dostavljena rješenja za plaćanje komunalne naknade zajedno sa uplatnicama za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda za prvu polovicu godine, odnosno prve dvije rate. Na primljenom Rješenju komunalne naknade naveden je ukupan iznos za cijelu godinu, stoga se uz uplatnice u drugoj polovici godine neće slati novo rješenje.

Budući da je naknada za uređenje voda u nadležnosti Hrvatskih voda, za izradu konačnog obračuna za 2026. godinu bilo je potrebno pričekati odgovarajuće upute nadležne institucije. Prema obavijesti Hrvatskih voda, ove godine ipak neće doći do promjene tarifa i obračuna naknada stoga za obveznike ostaju važeća višegodišnja rješenja za obračun naknade za uređenje voda izdana prethodnih godina.

Podsjećamo, naknada za uređenje voda je prihod Hrvatskih voda i zakonodavni okvir reguliranja je u nadležnosti Hrvatskih voda, dok Grad Križevci za Hrvatske vode obavlja poslove utvrđivanja i naplate.

Ukoliko građanima u narednom razdoblju ne budu dostavljene uplatnice, iste mogu zatražiti u Gradu Križevcima, soba broj 2 (prizemlje).