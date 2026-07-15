Odgađa se Križevci Beach Party

Redakcija portala 0

Na svom Facebook profilu, Grad Križevci objavio je kako se odgađa planirani Beach party, koji se u parku u bivšoj vojarni trebao održati ovu subotu. Tekst obavijesti prenosimo u nastavku:

Dragi posjetitelji, zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta, Beach party se odgađa. Sigurnost i ugodno druženje naših posjetitelja uvijek su nam na prvom mjestu, a vremenska prognoza nažalost nije na našoj strani. Novi termin održavanja bit će objavljen uskoro, stoga pratite naše društvene mreže i web stranicu za sve informacije. Hvala vam na razumijevanju. Vjerujemo da ćemo se uskoro družiti uz sunce, glazbu i odličnu atmosferu!

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