Robin ljetno kino na Nemčiću: Pred nama je još samo jedna filmska večer

Nakon mjesec dana filmskih projekcija pod vedrim nebom, stigla je i posljednja večer 9. Robin ljetnog kina na Nemčiću. Organizatori iz Pučkog otvorenog učilišta Križevci zahvalili su svim posjetiteljima koji su svojim dolaskom tijekom proteklih tjedana stvorili posebnu atmosferu na svakoj projekciji.

“Hvala vam što ste posljednjih mjesec dana bili s nama i učinili svaku projekciju posebnom.” – poručili su.

Za veliko finale publiku očekuje projekcija akcijske komedije “Loši momci 2”, a filmskoj večeri prethodit će nastup talentiranih plesača iz Plesnog centra Ritam Križevci, koji će dodatno zagrijati atmosferu prije početka filma.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje filma da im se pridruže još jednom na Nemčiću i zajedno zaokruže još jedno uspješno izdanje Robin ljetnog kina.

Vidimo se na Nemčiću!

Ljetno kino organizira Pučko otvoreno učilište Križevci uz glavnog sponzora Robin markete, tehničku podršku Udruge K.V.A.R.K. te generalno pokroviteljstvo Grada Križevaca.

Objava je sufinancirana sredstvima Grada Križevaca temeljem Pravilnika o financiranju programskih sadržaja medija Grada Križevaca, broj 2/26 i 3/26.