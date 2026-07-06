Održana četvrta večer Robin ljetnog kina na Nemčiću

Ove subote, 4. srpnja održana je četvrta večer Robin ljetnog kina na Nemčiću. Druženje je započelo od 18 sati, za najmlađe su bili osigurani napuhanci, dok je od 21 sat krenula projekcija filma “Gabina kuća lutaka”.

I ova je večer ovogodišnjeg Robin ljetnog kina okupila brojne posjetitelje, prvenstveno obitelji s djecom za koje je ovo specifičan sadržaj u kojemu uživaju svi uzrasti. Željka Šunjić, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta poziva građane ovu subotu na još jedno druženje i projekciju filma “Loši momci 2”. Na posljednjoj večeri ovogodišnjeg ljetnog kina nastupit će i “Plesni centar Ritam Križevci”, koji će izvesti plesni show.

Ljetno kino organizira Pučko otvoreno učilište Križevci uz glavnog sponzora Robin markete, tehničku podršku Udruge K.V.A.R.K. te generalno pokroviteljstvo Grada Križevaca.