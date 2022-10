U gradska naselja stiže eko rasvjeta

Slučajno ili ne, baš uoči izbora za vijeća mjesnih odbora iz ureda gradonačelnika je stiglo priopćenje da je na području grada Križevaca počela zamjena i digitalizacija sustava javne rasvjete i to u naseljima Cubinec, Beketinec, Bojnikovec i Lemeš. I u drugim naseljima će se, navode, do sredine siječnja 2023. zamijeniti neučinkovita rasvjeta štedljivim i ekološkim svjetiljkama.

Do sada je postavljeno devetnaest ormarića i stotinjak svjetiljki od predviđenih 3614 novih LED svjetiljki i šezdeset četiri ormarića javne rasvjete. Ukupan iznos radova je oko 6,5 milijuna kuna bez PDV-a.