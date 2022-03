Mijenja se GUP – javna rasprava otvorena tjedan dana

Jučer je počela javna rasprava o Prijedlogu VI. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Križevaca, a građani koji žele pogledati što se mijenja u trenutno važećem GUP-u to mogu učiniti za vrijeme trajanja javne rasprave, do 23. ožujka, u Velikoj vijećnici u Ulici I. Z. Dijankovečkog 12, svakog radnog dana od 8 do 16. Javno izlaganje održat će se u Velikoj vijećnici u četvrtak 17. ožujka u 15 sati.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog zainteresirani građani mogu davati do sljedeće srijede 23. ožujka i to upisom u Knjigu prijedloga i primjedbi izloženu u Velikoj vijećnici, postavljanjem pitanja tijekom Javnog izlaganja o predloženim rješenjima, davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme Javnog izlaganja, upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Križevaca putem Urudžbenog ureda Grada Križevaca – Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12.

Posljednje izmjene GUP-a napravljene su 2020. zbog usklađivanja sa zakonskim propisima i osiguravanja mogućnosti proširenja pojedinih postojećih gospodarskih djelatnosti. Odluku o novim izmjenama i dopunama donijelo je Gradsko vijeće na sjednici u siječnju i to kako bi se omogućila realizacija strateških projekata Grada, uskladili prostorni planovi s više razine, otklonile neusklađenosti, ali i zbog korekcije pojedinih lokacija prema zahtjevima i potrebama investitora i građana. Tako će se, primjerice, prenamjenom zone u Potočkoj ulici omogućiti izgradnja škole, pristupna cesta do prostora tvrtke Radnik te izgradnja benzinske postaje u Tomislavovoj ulici.