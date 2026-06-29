Sveti Petar Orehovec proslavio Dan Općine i potpisao Povelju o prijateljstvu sa Svetim Petrom u Šumi

Svečanom sjednicom Općinskog vijeća te potpisivanjem povijesne Povelje o prijateljstvu s istarskom općinom Sveti Petar u Šumi, Općina Sveti Petar Orehovec u petak je obilježila svoj dan i blagdan nebeskog zaštitnika sv. Petra.

Svečanost je započela uz postrojavanje Povijesne postrojbe Pukovnije Orehovečki, a sjednici su nazočili izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i načelnik općine Kalinovac Darko Sobota, izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske i državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Zdravko Tušek, župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, načelnik općine Sveti Petar u Šumi Mario Bratulić i predsjednik Općinskog vijeća općine Sveti Petar u Šumi Marko Gljuščić sa suradnicama, gradonačelnik Križevaca Tomislav Katanović, gradonačelnica Svetog Ivana Zeline Eva Jendriš Škrljak, gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač, ravnatelj Uprave u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih Momir Karin, načelnici mnogih općina, predstavnici regionalnih i državnih institucija, gospodarstvenici i predstavnici komunalnih sustava, ravnatelji obrazovnih ustanova te predstavnici javnih službi, civilnog društva i udruga.

Na početku sjednice obratio se predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Petar Orehovec Josip Međan te poseban naglasak stavio na ulaganja u obrazovne ustanove, poljoprivredu te sustavnu brigu za mlade i starije sugrađane. Zahvalio je svima koji su na bilo koji način uključeni u ostvarivanju razvoja i boljitak Općine te poručio: „Siguran sam da ćemo zajedno ostvariti sve planirane ciljeve i osigurati još bolju budućnost za našu zajednicu“.

Načelnik Franjo Poljak u svom se obraćanju osvrnuo na transformaciju općine, naglasivši kako je od razdoblja bez osnovne infrastrukture Sveti Petar Orehovec danas dosegao zavidnu razinu izgrađenosti: „Vodovodna i cestovna infrastruktura sada dolaze do svake kuće u svih naših 37 naselja, što je bio golem zadatak s obzirom na razgranatost Općine“. Osvrnuvši se na suradnju s Istrom, dodao je: „Mi smo zapravo jedine dvije lokalne jedinice u RH koje se zovu Sveti Petar… dvije općine u srcu svojih regija“.

Obratio se i načelnik Općine Sveti Petar u Šumi Mario Bratulić, koji je na čelu svoje općine neprekidno od 1997. godine „Ova povelja je kruna ideje o kojoj Franjo i ja razgovaramo već godinama. Mi smo jedine dvije općine u Hrvatskoj koje nose ime po svetom Petru i prirodno je da budemo braća. Naša su vrata u Istri za vas od danas širom otvorena, kako za suradnju naših poduzetnika i udruga, tako i za trajno prijateljstvo“.

Načelnik Gole, Stjepan Milinković, obratio se u ime općinskih načelnika te zaključio svoj govor u emotivnom tonu: „Čestitam vam na sađenju ove ruže prijateljstva… neka živi prijateljstvo, neka nam živi ljubav i zajedništvo“.

U ime gradonačelnica i gradonačelnika obratio se Tomislav Katanović, gradonačelnik Grada Križevaca, koji se osvrnuo i na povijesni sporazum s istarskom općinom Sveti Petar u Šumi, naglašavajući da bratimljenje nije samo formalnost. „To nije samo komad papira; to je veza koja spaja lokalne zajednice i čelnike, a koja često rezultira konkretnim zajedničkim projektima i suradnjom“. Čestitajući domaćinima, zaželio im je da nastave graditi Općinu na temeljima sloge i zajedništva, kao što su to činili i do sada.

Momir Karin iz Ministarstva znanosti i obrazovanja istaknuo je važnost vrtića: „Nema veće sreće nego kad u malim mjestima otvarate odgojno-obrazovne ustanove… nama je cilj da svako dijete do 2029. godine ima mjesto u predškolskom odgoju“. Izaslanik predsjednika Vlade, Zdravko Tušek, pohvalio je rad načelnika: „Franjo, tebi i tvojim suradnicima iskreno čestitam… vidimo da ne nestaje energije ni vizije da Sveti Petar Orehovec bude još bolje mjesto za ostanak mladih“.

Izaslanik predsjednika Sabora, Darko Sobota, podsjetio je na povijesni razvoj Općine: „Sjećamo se razgovora o vodoopskrbi kada se skromno razmišljalo…a danas svjedočimo ovim velebnim rezultatima“. Posebno je čestitao na „povelji prijateljstva“ s istarskim kolegama.

Nakon govora uslijedila je podjela javnih priznanja koju su primili Karlo Smoljanec Jug, Dorian Bedovec, NK Hrvatski bojovnik Mokrice Miholečke, DVD Gregurovec, Stojanka Lesički i Katarina Tukša Benčak.