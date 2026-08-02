Provjerite radno vrijeme trgovina ove nedjelje u Križevcima i okolici

Sukladno Zakonu o trgovini trgovine nedjeljom u pravilu su zatvorene, a trgovci mogu odabrati 16 nedjelja u godini tijekom kojih će raditi. U Križevcima su danas na snazi sljedeća radna vremena trgovačkih lanaca, centara i trgovina:

Robin R2 (Bjelovarska 28, Križevci), 07:00-13:00h

(Bjelovarska 28, Križevci), 07:00-13:00h Robin R10 (Koruška 9, Križevci), 07:00-21:00h

(Koruška 9, Križevci), 07:00-21:00h Robin R14 (Potočka ulica 72, Križevci), 07:00-14:00h

(Potočka ulica 72, Križevci), 07:00-14:00h Robin R20 (Veliki Raven 53, Veliki Raven), 07:00-21:00h

(Veliki Raven 53, Veliki Raven), 07:00-21:00h Robin R32 (Sv. Petar Orehovec 130, Sveti Petar Orehovec), 07:00-21:00h

(Sv. Petar Orehovec 130, Sveti Petar Orehovec), 07:00-21:00h Robin R58 (Ulica kralja Tomislava 69, Križevci), 00:00-24:00h