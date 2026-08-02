Provjerite radno vrijeme trgovina ove nedjelje u Križevcima i okolici

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Sukladno Zakonu o trgovini trgovine nedjeljom u pravilu su zatvorene, a trgovci mogu odabrati 16 nedjelja u godini tijekom kojih će raditi. U Križevcima su danas na snazi sljedeća radna vremena trgovačkih lanaca, centara i trgovina:

  • Robin R2 (Bjelovarska 28, Križevci), 07:00-13:00h
  • Robin R10 (Koruška 9, Križevci), 07:00-21:00h
  • Robin R14 (Potočka ulica 72, Križevci), 07:00-14:00h
  • Robin R20 (Veliki Raven 53, Veliki Raven), 07:00-21:00h
  • Robin R32 (Sv. Petar Orehovec 130, Sveti Petar Orehovec), 07:00-21:00h
  • Robin R58 (Ulica kralja Tomislava 69, Križevci), 00:00-24:00h
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