KTC supermarket u Virovitici ponovno je otvoren, u novom ruhu

Dan nakon otvorenja KTC supermarketa u centru Križevaca, ponovno je otvoren i supermarket u Virovitici. Stanovnike Virovitice od danas ponovno čeka preuređeni KTC supermarket u sklopu KTC trgovačkog centra na adresi Vukovarska cesta 3. Nakon obnove, kupcima je na raspolaganju moderno uređen i potpuno obnovljen prodajni prostor, uz još bogatiju ponudu proizvoda za svakodnevnu kupnju.

Na policama ih kao i do sada očekuje širok izbor svježih namirnica, omiljenih proizvoda i svega što im je potrebno za svakodnevnu kupnju, a prostor je potpuno osvježen i prilagođen kako bi kupnja bila još ugodnija.

Radno vrijeme supermarketa je od ponedjeljka do subote, u vremenu od 7 do 21 sat.

U sklopu KTC trgovačkog centra u Virovitici kupcima su na raspolaganju i KTC poljoljekarna, KTC benzinska postaja te restoran Luka, pa na jednom mjestu mogu obaviti kupovinu, natočiti gorivo i predahnuti uz gablec ili kavu.

Otvorenje obnovljenog supermarketa u Virovitici nastavak je ulaganja kojima KTC modernizira svoje prodajne prostore diljem Hrvatske. Ulaganjem u obnovu i uređenjem prodajnih prostora, KTC kupcima želi pružiti još bolje iskustvo kupnje i ugodno okruženje u kojem će na jednom mjestu pronaći sve što im je potrebno.

KTC d.d. domaći je trgovački lanac koji posluje već 34 godine i danas zapošljava više od 1.800 djelatnika. Posluje u 11 županija s mrežom od 30 supermarketa, specijaliziranih prodavaonica, 23 poljoljekarne i 18 benzinskih postaja. U sastavu tvrtke posluje i 20 restorana te drugi ugostiteljski objekti, kao i smještajni kapaciteti na području kontinentalne i jadranske Hrvatske. KTC je aktivan i u lokalnoj zajednici kroz različite društveno odgovorne projekte te pruža podršku sportu kroz KTC Rukometni klub i KTC Karate klub.

Preuređenjem supermarketa u Virovitici KTC nastavlja ulagati u razvoj i modernizaciju svojih prodajnih prostora. Kupci od danas ponovno mogu obaviti kupnju u obnovljenom supermarketu koji spaja poznatu ponudu s modernim i funkcionalnim prostorom.