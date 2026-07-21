Sutra ponovno otvorenje KTC supermarketa na Trgu sv. Florijana

Kao što smo već najavili, KTC supermarket u centru Križevaca sutra će ponovno otvoriti svoja vrata, na adresi Trg svetog Florijana 1. Trgovina će poslovati u potpuno obnovljenom i moderno uređenom prostoru, sa širokom ponudom proizvoda i naglaskom na ugodno iskustvo kupnje.

Otvorenje supermarketa je sutra u 6:30h, a KTC poziva građane na kupnju u osvježenom prodajnom prostoru. Kupce očekuje bogatija ponuda svakodnevnih namirnica, svježeg voća i povrća te ostalih proizvoda potrebnih za kućanstvo. Iz KTC-a ističu kako je cilj obnove bio stvoriti suvremeniji i funkcionalniji prostor koji će odgovoriti na potrebe građana, uz zadržavanje prepoznatljive kvalitete usluge.