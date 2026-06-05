Večeras svečano otvorenje 58. Križevačkog velikog spravišča

U petak, 5. lipnja u 21:00 sat na Strossmayerovom trgu kod glavne pozornice održat će se svečano otvorenje 58. Križevačkog velikog spravišča. Otvorenju će prethoditi povorka s preko stotinu sudionika koja će ove godine kretati od hotela Kalnik u 20:30 sati.

Kad su davne 1242. godine Tatari pokušali osvojiti utvrđeni grad Veliki Kalnik nije im u tome uspjelo, jer su ga branili hrabri Kalničani. Kralj Bela IV. nagradio ih je plemenitaškim titulama na što su Križevački purgeri, poznati ceh meštri, bili ljubomorni. Između dva grada nastala je svađa koja je morala prestati kad su se zaljubili mladi Kalničan i mlada Križevčanka. Stari su ljudi rekli, da prije svadbe mora doći do pomirbe. Bilo je to unatrag puno godina, uz pečenoga vola i poznato kalničko vino. Stare križevačke običaje njegujemo i danas. Dođite i budite dio 58. Križevačkog velikog spravišča!