Besplatna predstava “Da sam ptica” stiže u Križevce

Ljubitelji kazališta u Križevcima imat će priliku uživati u predstavi potpuno besplatno – Pučko otvoreno učilište Križevci, uz pokroviteljstvo Germania Sporta, daruje građanima predstavu „Da sam ptica“, koja će biti izvedena u utorak, 23. lipnja u 20 sati u Velikoj dvorani Hrvatskog doma.

U glavnim ulogama nastupaju poznati hrvatski glumci Tarik Filipović i Daria Lorenci Flatz, dok je predstava nastala prema tekstu Nikoline Bogdanović. Režiju potpisuje cijenjena redateljica mlađe generacije Arija Rizvić.

Predstava „Da sam ptica“ donosi dirljivu priču o mladom bračnom paru koji krajem devedesetih godina, zajedno sa svojom kćeri, napušta ratom pogođeno Sarajevo i odlazi u Beč u potrazi za sigurnošću i boljim životom. Suočeni s izazovima novog okruženja, pokušavaju ponovno izgraditi svoj život, pronaći sreću i sačuvati obitelj unatoč brojnim preprekama.

Kroz emotivnu priču o gubitku, pripadanju, nadi i novim počecima, predstava progovara o univerzalnim temama koje i danas snažno odjekuju među publikom.

Ulaz na predstavu je besplatan, no ulaznice je potrebno preuzeti u Art Rock Caffeu, stoga organizatori pozivaju zainteresirane građane da svoje mjesto osiguraju na vrijeme.

Ne propustite priliku za večer vrhunskog kazališta i snažne emotivne priče koja je osvojila publiku diljem Hrvatske.