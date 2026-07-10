Od Königsseea do Orlovog gnijezda – između prirodnih ljepota i teške povijesti

Planinarsko društvo Kalnik nedavno je organiziralo planinarski izlet u Bavarsku, voditelj putovanja bio je Zlatko Mustić, a dojmove s izleta u zanimljivi tekst pretvorila je članica društva Ivana Dubravec. Izvještaj s izleta prenosimo u nastavku.

Buđenje ujutro rano nikad nije teško kad znam da me čeka vikend proveden u planinama. Ni ovog puta nije bilo drugačije – nekoliko sati vožnje autobusom u jednom smjeru do Južne Bavarske nije nam teško palo jer smo znali što nas čeka.

Naše odredište prvog dana izleta bilo je malo mjesto Schönau am Königssee koje je smješteno uz jezero Königssee. Autobus je bio pun do posljednjeg mjesta, a planinari od jutra dobro raspoloženi, pa smo čekanje na ulazak u hotel skratili u obližnjem restoranu uz pivo i prepričavanje dogodovština s drugih izleta.

Budući da nam nije bilo u planu ljenčarenje u hotelskoj sobi (a i pogled s balkona hotelske sobe mamio je na izlazak), čim smo ostavili stvari krenuli smo pješice do samog jezera. No naš planinar Igor imao je drukčije planove – prvo klopa pa onda možemo dalje. Igor uvijek zna gdje se dobro jede i pije tako da smo ga svi slijedili u stopu. Našu veselu, gladnu i žednu družinu planinara dočekala je još veselija konobarica i osvojila nas na prvu. Malo je reći da su nam svima suze tekle od smijanja.

Osim vesele ekipe u restoranu, iznenadila nas je i veličina porcija – jedna je bez problema dovoljna za dvije odrasle osobe. Nakon obilnog ručka, napokon smo stigli na jezero Königssee.

Königssee je prirodno jezero nastalo za vrijeme posljednjeg ledenog doba. Nalazi se unutar Nacionalnog parka Berchtesgaden, poznato je po čistoj vodi i reklamira se kao najčišće jezero u Njemčkoj zbog čega jezerom smiju ploviti samo putnički brodovi na električni pogon, veslački čamci i pedaline. Također je treće najdublje jezero u zemlji s maksimalnom dubinom od 190 metara, duljina jezera iznosi 7,7 km, a širina 1,7 km u svom najširem dijelu. Jezero je slično fjordu, okružuju ga visoke planine (do 2700 m.n.v.) i strme litice, uključujući masiv Watzmann na zapadu.

Plan je bio da jezero obiđemo brodom, ali nas je ručak malo usporio pa smo zakasnili na posljednji ukrcaj. Nije nam to omelo planove jer je dio planinara odlučio ostati uz jezero i isprobavati lokalna piva, a nekoliko nas je odlučilo istražiti okolne puteve i vidjeti možemo li napraviti krug oko jezera. I doista, krug oko jezera je moguće napraviti ali ne na način kako smo mi zamisili, niti u vremenu koje smo imali na raspolaganju prije mraka. Unatoč tome, nismo bili razočarani jer smo naišli na predivne vidikovce s kojih je moguće vidjeti i crkvicu sv. Bartholomä, a naš je planinar Marko iskoristio priliku da zapliva u jezeru dok smo ga mi ostali čekali u šumici i uživali u pogledu na jezero okruženo visokim planinama. Prvi dan smo maksimalno iskoristili i iako nismo planinarili, moj je Garmin na kraju pokazao 11 prijeđenih kilometara – nimalo loše.

U nedjelju smo nakon buđenja svi čoporativno navalili na doručak u hotelu jer trebalo je napuniti baterije za ostatak dana i pohod na Orlovo gnijezdo. Uz doručak, isprobali smo i lokalno piće popularnog naziva „schnapps“ da nam da malo više energije.

Vrijeme nije obećavalo jer je kiša počela padati još dok smo bili u hotelu. Budući da smo na parking, koji je polazna točka do Orlovog gnijezda, došli dovoljno rano, vrijeme čekanja polaska autobusa skratili smo obilaskom muzeja – Dokumentation Obersalzberg. Dokumentacijski centar Obersalzberg obrazovno je i memorijalno mjesto posvećeno nacističkom dobu, smješteno u bivšem Führerovom ograničenom području Obersalzberg u Berchtesgadenu.

Izgrađen je na temeljima bivšeg pansiona Hoher Göll, a u sklopu centra se nalazi i Hitlerov bunker koji je za vrijeme Drugog svjetskog rata služio kao drugo sjedište vlasti i sklonište Hitlera i njegovih suradnika. S ove su se lokacije donijele brojne odluke koje su utjecale na živote milijuna ljudi diljem Europe i koje su dovele do genocida nad Židovima. Teško se riječima može opisati osjećaj prolaska kroz tunele bunkera, a pogotovo znajući što se sve dogodilo za vrijeme Drugog svjetskog rata.

U blizini dokumentacijskog centra nalaze se i ostaci nekadašnje Hitlerove rezidencije Berghof, nekad luksuznog zdanja, a danas ostaci potpornih zidova rezidencije. Nakon posjeta dokumentacijskom centru, krenuli smo busevima do Kehlsteinhausa, popularno znanog kao Orlovo gnijezdo, ime koje su mu dali saveznici za vrijeme rata, a u kojem se danas nalazi restoran.

Izgrađen je kao konferencijski centar koji je Hitler dobio na dar za svoj 50 rođendan. Za vrijeme njegove gradnje, u planini je probijeno 5 tunela, a do same građevine dolazi se liftom. Budući da se Hitler bojao visine, Orlovo gnijezdo posjetio je svega nekoliko puta.

S terase restorana pruža se prekrasan panoramski pogled na okolne planine, ali i jezero Königssee koje smo posjetili dan ranije. Na Orlovom gnijezdu proveli smo oko dva i pol sata, obišli ga sa svih strana, napravili zajedničku fotografiju na vrhu, a ručkom u restoranu završili ovaj dvodnevni izlet. Kontrast između nestvarne ljepote južnobavarskih planina i jezera te teške povijesti koju krije područje Obersalzberga učinio je ovaj izlet posebnim iskustvom koje ću pamtiti do kraja života.