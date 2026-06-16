Profesori sa Sveučilišta u Podgorici u posjetu Veleučilištu u Križevcima

Martin Topljak (Foto: VUK) 0

Veleučilište u Križevcima posljednjih je godina iznimno aktivno u Erasmus+ mobilnosti, kako “odlaznoj” u sklopu koje stručnjaci s Veleučilišta posjećuju razne visokoškolske ustanove diljem Europe i šire, tako i “dolaznoj” koja podrazumijeva dolazak stručnjaka s drugih ustanova u Križevce. Veleučilište u Križevcima sklopilo je 41 Erasmus+ međuinstitucijski sporazum s visokoškolskim ustanovama u programskim i partnerskim zemljama, što svakako obogaćuje iskustvo studenata i zaposlenika.

Profesori dr. sc. Milić Ćurović i dr. sc. Dušan Bugarin s Fakulteta biotehničkih znanosti Sveučilišta u Podgorici, Crna Gora, boravili su od 8. do 12. Lipnja 2026. godine na Veleučilištu. Profesori su održali niz zanimljivih predavanja studentima prijediplomskih, diplomskih i stručnih kratkih studija, sudjelovali na događanjima Veleučilišta i sastali se s kolegama profesorima s ciljem definiranja buduće suradnje i novih projekata. Studentima su predstavili Sveučilište u Podgorici i mogućnosti mobilnosti u svrhu studiranja i stručne prakse koje su dostupne u sklopu programa Erasmus+.

Ovakve mobilnosti svakako pružaju priliku za dodatno povezivanje stručnjaka i visokoškolskih institucija, a stvaraju i potencijal za buduće suradnje i aktivnosti.

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