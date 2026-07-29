Studenti Veleučilišta u Križevcima na terenskoj nastavi u Vinariji Bolfan Vinski Vrh

U sklopu kolegija Održivi sustavi proizvodnje grožđa i vina, dana 9. srpnja 2026. studenti 1. godine diplomskog studija sudjelovali su na terenskoj nastavi u Vinariji Bolfan Vinski Vrh u Hrašćini. Cilj posjeta bio je upoznati studente s primjerom održivog i ekološkog vinogradarstva te proizvodnje vina kroz neposredan uvid u organizaciju rada suvremene vinarije koja svoju proizvodnju temelji na načelima održivosti. Terensku nastavu organizirao je prof. Dragutin Kamenjak, dipl. ing.

Terenska nastava započela je obilaskom vinograda, tijekom kojeg su studenti upoznati s prirodnim obilježjima vinogradarskih položaja, odabirom sorata te načinom gospodarenja vinogradima u ekološkom sustavu proizvodnje. Domaćini su predstavili posebnosti položaja, utjecaj tla i mikroklime na kvalitetu grožđa te objasnili važnost očuvanja biološke raznolikosti i plodnosti tla. Poseban naglasak stavljen je na primjenu ekoloških načela u uzgoju vinove loze, uključujući izostavljanje herbicida i mineralnih gnojiva, korištenje prirodnih pripravaka i komposta te provođenje mjera kojima se čuva prirodna ravnoteža vinogradskog ekosustava.

Tijekom obilaska studenti su imali priliku raspravljati o izazovima koje klimatske promjene predstavljaju za ekološko vinogradarstvo te o mogućim načinima prilagodbe kroz pravilno upravljanje tlom, izbor sorata i održive agrotehničke mjere.

Nakon obilaska vinograda uslijedio je posjet proizvodnim prostorima i vinskom podrumu. Studenti su upoznati s cjelokupnim tehnološkim procesom proizvodnje vina – od prijema grožđa, prerade i alkoholne fermentacije do dozrijevanja, njege vina i punjenja u boce. Posebno je objašnjen pristup proizvodnji vina uz minimalne intervencije, s ciljem očuvanja prirodnog karaktera grožđa i autentičnog izražaja terroira.

U završnom dijelu terenske nastave održano je stručno vođeno kušanje vina proizvedenih u vinariji. Tijekom degustacije studenti su upoznali karakteristike pojedinih vina te raspravljali o utjecaju sorte, vinogradarskog položaja, ekološkog uzgoja i primijenjenih enoloških postupaka na njihova senzorna svojstva. Degustacija je omogućila bolje razumijevanje povezanosti između načina proizvodnje grožđa i konačne kvalitete vina.

Terenska nastava u Vinariji Bolfan Vinski Vrh predstavljala je vrijednu nadopunu teorijskoj nastavi iz kolegija te je studentima omogućila neposredno upoznavanje s organizacijom rada ekološki certificirane vinarije. Kroz razgovor s domaćinima i obilazak svih faza proizvodnje studenti su stekli bolji uvid u izazove i prednosti održivog vinogradarstva, važnost očuvanja prirodnih resursa te primjenu suvremenih pristupa koji doprinose proizvodnji kvalitetnog grožđa i vina uz odgovorno gospodarenje okolišem.