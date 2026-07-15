U Križevcima otvorena prodavaonica Vault of Delights: cilj je podržati alternativne hobije

Ovih je dana u Križevcima otvorena prodavaonica hobi materijalom “Vault of Delights”. U bogatom asortimanu prodavaonice, u ulici Matije Gupca 10d svoje će željene proizvode pronaći ljubitelji igara, karti, figurica i raznih drugih kolekcionarskih proizvoda.

– “Vault of Delights je hobby trgovina u Križevcima za trading card igre, Dungeons & Dragons minijature, kolekcionarske figure, dodatke za karte, painting projekte i lokalnu zajednicu. Nudimo sealed TCG proizvode, card game dodatke, 3D printane minijature, display figure i hobby poklone, uz online narudžbu i lokalno preuzimanje na adresi Matije Gupca 10d. Moguće je pridružiti se Discordu za locals, restockove i novosti.”, ističe vlasnik Matej Markulin.

Zanimljivo je kako se radi o prvom hobby shopu u Križevcima, ali i ovom dijelu Hrvatske. Kako slične ponude nema u susjednim gradovima, Vault of Delights cilja na specifičnu tržišnu nišu.

Glavni proizvodi vezani su uz Dungeons & Dragons, poput minijatura, također nude i wargaming minijature, razne karte i dodatke. Bilo je doista izazovno pokrenuti poslovanje, na trenutke je izgledalo i nemoguće, priznaje Markulin koji zaključuje kako je najbitnije bilo biti uporan, čak i tvrdoglav. Proizvodi su namijenjeni ciljanoj skupini koju zanimaju alternativni hobiji, koji uključuju razna putovanja na događaje.

Dućan je najprije otvoren u manjem prostoru, ako će poslovanje ići prema planu s vremenom će preseliti u veći prostor u kojemu će biti i play area. Proizvode figurice, minijature od 32 mm ili veće, te one napravljene u skali 1:8 ili veće. Od kartaških igara imaju YuGiOh, Magic: The Gathering, Riftbound, One Piece, Pokemon i druge. Osim minijatura, proizvode i kockice, dice towere i drugo. Uz redovnu aktivnost, kupuju stare i nove kolekcije ljudi koji su odustali od TCG hobija, rade procjenu i ponudu otkupa po realnoj tržišnoj cijeni.

Radno vrijeme prodavaonice je od ponedjeljka do subote, od 16 do 20 sati. Novost su i lokalni turniri koji će biti organizirani u Galeriji K2, što je omogućeno suradnjom s Udrugom K.V.A.R.K.. Osim toga u planu je organizacija raznih radionica, od bojanja figurica do kartaških igara. Suradnja s distributerima karata je odlična, ideja je da nakon lokalnih turnira organiziraju i regionalne, koji će u Križevce dovesti sudionike iz drugih gradova.