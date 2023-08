Ovaj tjedan još jedan tretman zamagljivanja komaraca

Služba za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju Veterinarskog zavoda Križevci ovaj tjedan provodi još jedan ciklus uništavanja komaraca u gradskim ulicama i trgovima, obavještava Grad Križevci koji je i naručio tretiranje. Komarce će se i ovaj put tretirati toplim zamagljivanjem s vozila u pokretu, u noćnim i ranim jutarnjim satima između ponoći i 5 sati u četvrtak 24. i u petak 25. kolovoza.

Građane se moli da u to vrijeme zatvore prozore i ne izlaze van do slijeganja čestica, odnosno do slijeganja magle, posebno se to odnosi na alergičare i osobe s tegobama dišnog sustava. Upozorenje vrijedi i za pčelare na području grada koji moraju držati košnice zatvorenima za trajanja zamagljivanja i najmanje tri sata poslije. U slučaju kiše ili vjetra zamagljivanje se odgađa za sljedeći dan.