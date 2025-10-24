Kino program za nadolazeći vikend

Kino Križevci ovoga vikenda priprema programski miks za sve uzraste: ekranizaciju popularnog romana, lepršavu romantičnu komediju te obiteljski animirani naslov sinkroniziran na hrvatski. U nastavku donosimo kratke sadržaje filmova i termine projekcija.

Oduvijek ti / Regretting You (15) — drama

Redatelj filma Krive su zvijezde donosi emotivnu ekranizaciju romana Colleen Hoover, autorice svjetskog bestselera Priča završava s nama – priču o prvim ljubavima, gubitku i slomljenim odnosima koje nije lako zaliječiti. Nakon izdaje koja im razori svijet, Morgan i Clara suočavaju se s pitanjem: može li ljubav zaista ponovno izgraditi ono što je nepovratno izgubljeno? Ovo je intimna i dirljiva drama o majci i kćeri koje razdiru pogreške prošlosti, neizgovorene istine i borba za razumijevanje — prije nego što postane prekasno. Morgan je odlučna spriječiti svoju kćer Claru da ne ponovi njezine vlastite pogreške: preranu trudnoću i brak koji ju je koštao osobnih snova. No Clara odbija slijediti majčin put, a napetost između njih sve više raste. Kada Chris — suprug i otac, oslonac obje žene — strada u iznenadnoj i tragičnoj nesreći, njihova se obitelj raspada. Dok Morgan utjehu pronalazi tamo gdje se najmanje nadala, Clara se okreće dečku kojeg joj je majka zabranila. Tajne, zamjeranja i neizrečene emocije prijete da ih zauvijek razdvoje.

Vrijeme prikazivanja: petak, 24. 10. 2025. u 20:00

Gabina kuća lutaka: Film — sinkronizirano (svi uzrasti) — animirani

Od premijere serije Gabbyna kuća lutaka 2021. godine, djeca diljem svijeta priređuju veliku zabavu s Gabby i njezinim prijateljima na Netflixu. Kreirane od strane proslavljenih pripovjedačica Traci Paige Johnson i Jennifer Twomey, Gabbyna kuća za lutke je mješovita medijska serija za predškolce koja otkriva iznenađenje prije nego što uskoči u fantastičan animirani svijet pun preslatkih likova mačaka koji žive unutar Gabbyne kuće za lutke. U novom filmu, Gabby (Laila Lockhart Kraner, koja ponavlja svoju ulogu iz serije) kreće na putovanje sa svojom bakom Gigi (četverostruka dobitnica nagrade Grammy Gloria Estefan) u urbanu zemlju čuda Mačka Francisca. Ali kada Gabbyna kućica za lutke, njezina najdragocjenija imovina, završi u rukama ekscentrične žene s mačkama po imenu Vera (nominirana za Oscara® Kristen Wiig), Gabby kreće u avanturu kroz stvarni svijet kako bi ponovno okupila Gabby mačke i spasila kućicu za lutke

Vrijeme prikazivanja: subota, 25. 10. 2025. u 17:00; nedjelja, 26. 10. 2025. u 17:00

Spoj iz snova / Materialists (12) — komedija, romantični



U srcu New Yorka, gdje ljubav često dolazi s pravilima, listama i aplikacijama, jedna žena zna sve o savršenim spojevima… osim kada je riječ o njoj samoj. Whitney je posrednica u ljubavnim vezama, s reputacijom stručnjakinje za ljubav. Dok svakodnevno spaja druge u idealne parove, njezin osobni ljubavni život iznenada se zakomplicira kad se nađe između muškarca koji utjelovljuje sve što je oduvijek željela i bivšeg koji je sve ono što je pokušala zaboraviti. Whitney se nađe u dilemi: treba li slijediti sigurni plan ili riskirati zbog onoga što možda nije savršeno, ali je stvarno?

Spoj iz snova novi je film Celine Song, autorice hit indie romanse Prošli životi, koja joj je donijela nominaciju za Oscara za originalni scenarij. Celine Song i ovdje je pokazala zavidnu vještinu u promišljanju konvencija romanse, predstavivši još jedno ostvarenje koje zabavlja i intrigira. Dodatnu dimenziju filmu dala je i raspoložena i uigrana glumačka ekipa predvođena Dakotom Johnson, Pedrom Pascalom i Chrisom Evanson.

Vrijeme prikazivanja: subota, 25. 10. 2025. u 20:00