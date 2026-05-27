Raspored projekcija u Kinu Križevci (29. – 31. 5. 2026.)

Karte kupite online putem https://kino.krizevci.hr/ Preostale slobodne karte možete kupiti fizički na blagajni Kina Križevci prije projekcije.

VRAG NOSI PRADU 2 / The Devil Wears Prada 2 (12), komedija, drama

Dvadeset godina nakon svojih kultnih uloga Mirande, Andy, Emily i Nigela — Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci — vraćaju se modnim ulicama New Yorka i elegantnim uredima časopisa Runway u filmu „Vrag nosi Pradu 2” studija 20th Century Studios, dugoočekivanom nastavku filmskog fenomena iz 2006. godine koji je obilježio čitavu generaciju. Film režira David Frankel, prema scenariju Aline Brosh McKenna. Producentica filma je Wendy Finerman, dok su izvršni producenti Michael Bederman, Karen Rosenfelt i Aline Brosh McKenna.

Trajanje: 1h 59min

Vrijeme prikazivanja: PETAK 29. 5. 2026. – 20:00 sati

HEIDI I MALI RIS / Heidi Rescue of the Lynx – SINKRONIZIRAN (SVI UZRASTI), animirani

Topla i uzbudljiva avantura o hrabrosti, prijateljstvu i ljubavi prema prirodi. U srcu švicarskih Alpa razigrana djevojčica uživa u bezbrižnom životu sa svojim pomalo strogim, ali dobronamjernim djedom, okružena pašnjacima i veličanstvenim planinskim vrhovima. Kada spasi ozlijeđeno mladunče risa iz zamke, započinje tajno prijateljstvo koje će promijeniti sve. Ubrzo postaje jasno da pohlepni industrijalac planira izgradnju pilane koja prijeti uništiti ne samo dom malog risa nego i cijeli planinski ekosustav. Uz pomoć svoga vjernog prijatelja i hrabrog planinskog psa, djevojčica kreće na odvažnu noćnu pustolovinu kako bi vratila mladunče njegovoj obitelji u divljini – prije nego što bude prekasno.

Trajanje: 1h 19min

Vrijeme prikazivanja: NEDJELJA 31. 5. 2026. – 17:00 sati