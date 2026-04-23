Kino program za nadolazeći vikend

Raspored projekcija u Kinu Križevci od 24. 4. 2026. – 26. 4. 2026.

Karte kupite online putem https://kino.krizevci.hr/ Preostale slobodne karte možete kupiti fizički na blagajni Kina Križevci prije projekcije.

GOSPODAR OLUJE: LEGENDA O HAMMERHEADU (12 ), akcija, avantura, SF

Tri stoljeća nakon Velikog potopa, svijet se razdvojio na raštrkane otoke, zauvijek ugrožen divovskom, beskrajnom Olujom. Otočanima jedina nada za sigurnost leži u utvrđenom gradu-državi Argosu, utočištu do kojeg se može doći samo kroz opasne kušnje poznate kao Jahanje oluje. Ipak, prkosna frakcija među njima vjeruje da pravo spasenje ne leži u Argosu, već izvan Oluje.

Trajanje: 1h 44min

Vrijeme prikazivanja: PETAK 24. 4. 2026. – 20:00 sati

MAČJA POSLA – SINKRONIZIRAN (SVI UZRASTI), animirani

Jedna razmažena mačka. Jedan smušeni pas. Jedno veliko putovanje koje će promijeniti sve. Kada se razmažena kućna mačka Miss Moxy tijekom obiteljskog putovanja izgubi daleko od doma, pred njom se otvara velika pustolovina kroz jug Europe. Kako bi pronašla put kući, morat će učiniti nešto što joj se čini nezamislivim – zatražiti pomoć upravo od onih koje mačke najčešće izbjegavaju. Na tom putovanju pridružuju joj se Brute, dobrodušan ali pomalo nespretan pas, i Ayo, stara i mudra lastavica. Zajedno kreću na nepredvidivo putovanje puno smiješnih zgoda, izazova i novih prijateljstava. Tijekom ove pustolovine Moxy će naučiti slušati vlastiti glas i shvatiti da su je prijašnje predrasude prema drugima često navodile na pogrešne zaključke. Otkrit će pravo značenje prijateljstva – i shvatiti da se najvrjednije životne lekcije često kriju upravo ondje gdje ih najmanje očekujemo.

Trajanje: 1h 28min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 25. 4. 2026. – 17:00 sati

NASLJEDSTVO S PREDUMIŠLJAJEM, drama, triler, kriminalistički

Odbačen pri rođenju od strane svoje pretjerano bogate obitelji, radnik Becket Redfellow (Glen Powell) neće se zaustaviti ni pred čim kako bi vratio svoje nasljedstvo, bez obzira na to koliko mu rođaka stoji na putu.

Trajanje: 1h 45min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 25. 4. 2026. – 20:00 sati

ČAROBNO DRVO – SINKRONIZIRAN (SVI UZRASTI), obiteljski

Temeljen na popularnoj seriji romana za djecu “The Faraway Tree”, ČAROBNO DRVO prati Polly i Tima te njihovu djecu Beth, Joea i Fran – modernu obitelj koja se nađe prisiljena preseliti u udaljenu englesku ruralnu prirodu. Ubrzo nakon dolaska, bez Wi-Fi-ja ili struje za punjenje svojih dragocjenih elektroničkih naprava, djeca moraju razviti interes za prirodu. Istražujući prirodni svijet oko svog novog doma, djeca otkrivaju čarobno drvo i njegove izvanredne i ekscentrične stanovnike, uključujući voljene likove Mjesečevo lice, Svilenkastu, Dame Washalot i Čovjeka iz tave. Na vrhu drveta putuju u spektakularne i fantastične krajeve, a kroz radosti i izazove svojih avantura, obitelj uči ponovno se povezati i cijeniti jedni druge prvi put nakon puno godina.

Trajanje: 1h 50min

Vrijeme prikazivanja: NEDJELJA 26. 4. 2026. – 17:00 sati