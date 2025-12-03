Ovog vikenda u Kinu Križevci pogledajte …

MAJSTORI ILUZIJE: SAD ME VIDIŠ, SAD ME NE VIDIŠ (12), triler

Četiri Jahača vraćaju se moćniji i spretniji nego ikad, a s njima stiže nova generacija iluzionista spremnih pomaknuti granice mogućega. Treći nastavak hit-sage o vrhunskim iluzionistima briše crtu između stvarnosti i obmane – svaki trik nadmašuje onaj prethodni, a najveće iznenađenje nikada nije ono koje očekujete. Zvjezdanu postavu predvode Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco i Isla Fisher, uz pojačanja Justicea Smitha, Dominica Sesse i Ariane Greenblatt, te karizmatičnu Rosamund Pike i legendarnog Morgana Freemana. Pripremite se za adrenalinski vrtlog hipnotizirajućih varki – pravilo je samo jedno: nemojte treptati, jer ono što vidite možda nije ni djelić onoga što se doista događa! Ovaj film sadrži treperava i bljeskajuća svjetla koja mogu utjecati na osobe koje pate od fotosenzitivne epilepsije.

Trajanje: 1h 52min

Vrijeme prikazivanja: PETAK 5. 12. 2025. – 20:00 sati

MISIJA BOŽIĆ: JOJO SPAŠAVA STVAR – SINKRONIZIRAN (SVI UZRASTI), obiteljski

Kad se Božić nađe u opasnosti, jedan mali vilenjak pokazat će da pravo čudo leži u dobroti i hrabrosti. Radionica Djeda Božićnjaka doživjela je preobrazbu: čaroliju i starinske običaje zamijenili su strojevi i hladna učinkovitost. Djed se povukao, a sve je povjereno vilenjacima vještima u novim umijećima. No, takvu sudbinu nije mogao ni naslutiti Jojo, dobroćudni i pomalo lakovjerni vilenjak, kada je prvoga dana kročio u čudesni svijet božićne radionice.Ali kad zlokobni haker iznenada preuzme nadzor nad radionicom, a Božić se nađe u opasnosti ako se Djed ne preda bez oklijevanja, Jojo odlučuje krenuti putem hrabrosti. Udružen sa svojim djedom vilenjakom, prijateljicom Coco, sobom i vjernim dronom Snježnom Pahuljicom, započinje dirljiva pustolovina ispunjena nadom, prijateljstvom i vjerom u čaroliju Božića.

Trajanje: 1h 37min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 6. 12. 2025. – 17:00 sati

FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2 (15), triler, horor, misterij

Prošla je godina dana od nadnaravne noćne more u Freddy Fazbear’s Pizzeriji. Priče o tome što se tamo dogodilo iskrivljene su u otkačenu lokalnu legendu, inspirirajući prvi Fazfest u gradu. Bivši zaštitar Mike (Josh Hutcherson) i policajka Vanessa (Elizabeth Lail) skrivali su istinu od Mikeove 11-godišnje sestre Abby (Piper Rubio) o sudbini njezinih animatroničkih prijatelja. Ali kada se Abby iskrade kako bi se ponovno povezala s Freddyjem, Bonnie, Chicom i Foxy, to će pokrenuti zastrašujući niz događaja, otkrivajući mračne tajne o pravom podrijetlu Freddyja i oslobađajući davno zaboravljeni užas skrivan desetljećima.

Trajanje: 1h 44min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 6. 12. 2025. – 20:00 sati

ZOOTROPOLA 2 / Zootopia 2 – SINKRONIZIRAN (SVI UZRASTI), animirani

ZOOTROPOLA 2 – VRATILl SU SE ZEČICA IVA I LISAC NIKOLA! ?? Walt Disney Animation Studios predstavlja dugo očekivani nastavak Oscarom nagrađenoga filma iz 2016. Pripremite se za još bržu, luđu i zabavniju utrku kroz grad u kojem je sve moguće! Nakon što tajanstveni Gary De’Snake sleti u Zootropolu i okrene sve naglavačke, odvažna policijska novakinja Iva i njezin šarmantni partner Nikola moraju krenuti u akciju, prerušiti se i istražiti najskrivenije četvrti grada – od vlažnih močvara do vrelih pustinjskih dina. Utrka s vremenom, neočekivani saveznici i humor od kojeg će cijela dvorana brujati – ZOOTROPOLA 2 širi svoj svijet i podiže uloge: prijateljstvo će se naći na kušnji, a svaki korak otkriva novu tajnu.

Trajanje: 1h 48min

Vrijeme prikazivanja: NEDJELJA 7. 12. 2025. – 17:00 sati