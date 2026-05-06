Što nudi kino program ovog vikenda?

Raspored projekcija u Kinu Križevci od 08. 05. 2026. – 10. 05. 2026.

Karte kupite online putem https://kino.krizevci.hr/ Preostale slobodne karte možete kupiti fizički na blagajni Kina Križevci prije projekcije.

MICHAEL (12 ), biografska drama

Michael je filmski prikaz života i nasljeđa jednog od najutjecajnijih umjetnika koje je svijet ikada

poznavao. Film priča priču o životu Michaela Jacksona izvan glazbe, prateći njegovo putovanje od otkrića

izvanrednog talenta kao vođe Jackson Fivea, do vizionarskog umjetnika čija je kreativna ambicija potaknula neumornu težnju da postane najveći zabavljač na svijetu.

Trajanje: 2h 07min

Vrijeme prikazivanja: PETAK 8. 5. 2026. – 20:00 sati

TOM I JERRY: ČAROBNI KOMPAS- SINKRONIZIRAN (SVI UZRASTI), animirani

Tijekom potjere u muzeju, Tom i Jerry slučajno aktiviraju čarobni kompas koji ih prenosi u drugi svijet. Dok se pokušavaju vratiti kući, njih dvojica susreću skupinu novih suputnika i upuštaju se u sukob protiv misterioznih sila.

Naš omiljeni dvojac vragolana, mačak i miš, kreću u potpuno novu avanturu putovanja kroz vrijeme. U užurbanom srcu Manhattana, naš Jerry, pametan miš s ulice razvio je opsesiju za drevne civilizacije i ušulja se u veliku i poznatu izložbu Metropolitanskog muzeja s mitskim “Astralnim kompasom”.

Za njim ide uvijek uporni Tom, najnoviji zaštitar muzeja koji će učiniti sve da spriječi Jerryja da uđe u Muzej. Njihova kaotična potjera dovodi do toga da neprocjenjivi kompas padne na pod oslobađajući zasljepljujući vrtlog koji ih baca kroz vrijeme i prostor.

Trajanje: 1h 30min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 9. 5. 2026. – 17:00 sati, NEDJELJA 10. 5. 2026. – 17:00 sati

VRAG NOSI PRADU 2 / The Devil Wears Prada 2 (12), komedija, drama

Dvadeset godina nakon svojih kultnih uloga Mirande, Andy, Emily i Nigela — Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci — vraćaju se modnim ulicama New Yorka i elegantnim uredima časopisa Runway u filmu „Vrag nosi Pradu 2” studija 20th Century Studios, dugoočekivanom nastavku filmskog fenomena iz 2006. godine koji je obilježio čitavu generaciju. Film režira David Frankel, prema scenariju Aline Brosh McKenna. Producentica filma je Wendy Finerman, dok su izvršni producenti Michael Bederman, Karen Rosenfelt i Aline Brosh McKenna.

Trajanje: 1h 59min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 9. 5. 2026. – 20:00 sati