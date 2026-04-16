Raspored projekcija u Kinu Križevci od 17. 4. 2026. – 19. 4. 2026.

MUMIJA – FILM LEEJA CRONINA / Lee Cronins The Mummy (15 ), horor

Legenda se vraća. I ovaj put – neće ostati zakopana. Nakon rekordnog uskrsnuća horor franšize s filmom Evil Dead Rise, scenarist i redatelj Lee Cronin okreće se jednoj od najikoničnijih horor priča svih vremena, donoseći smionu i mračnu reinterpretaciju filma Mumija. U središtu filma je priča o obitelji čiji se život iznenada i potpuno preokreće kada njihova mlada kći Katie, koja je prije osam godina misteriozno nestala u pustinji, iznenada ponovno dolazi kući, ali više nikada neće biti ista. Ono što bi trebalo biti sretno ponovno okupljanje ubrzo se pretvara u živu noćnu moru, a obitelj mora otkriti što se dogodilo dok je bila nestala.

Trajanje: 2h 14min

Vrijeme prikazivanja: PETAK 17. 4. 2026. – 20:00 sati

SUPER MARIO GALAXY FILM – SINKRONIZIRAN (SVI UZRASTI), animirani

U svemirskoj avanturi prepunoj akcije i humora, legendarni junak Mario kreće na svoje najnevjerojatnije putovanje do sada! Kada zli Bowser zaprijeti cijelom svemiru i pokuša zavladati tajanstvenim galaksijama, Mario i njegov brat Luigi udružuju snage s novim svemirskim prijateljima kako bi spasili planete, zvijezde – i cijelu galaksiju.

Kroz čudesne svjetove, leteće planete i vrtoglave svemirske avanture, čeka ih borba protiv vremena i gravitacije! Hoće li Mario uspjeti prikupiti moć zvijezda i zaustaviti Bowsera prije nego što galaksija padne u tamu?

Pripremite se za zabavu, smijeh i spektakularnu svemirsku avanturu kakvu još niste vidjeli!

Trajanje: 1h 38min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 18. 4. 2026. – 17:00 sati

DRAMA / The Drama (12), komedija

Novi film studija A24 u kojem glavne uloge tumače Zendaya i Robert Pattinson. Radnja prati Emmu (zaposlenicu knjižare iz Louisiane) i Charlieja (ravnatelja muzeja iz Londona), naizgled sretan, zaručeni par čiji se odnos počinje raspadati nekoliko dana prije vjenčanja, nakon niza neočekivanih otkrića. Tijekom druženja s drugim parom, odlučuju izgovoriti najgoru stvar koju su ikada napravili. Jedna ispovijed posebno uzdrma dinamiku odnosa i dovede u pitanje sve što su mislili da znaju jedno o drugome.

Trajanje: 1h 46min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 18. 4. 2026. – 20:00 sati

DJEČAK DUPIN 2 / Dolphin Boy 2- SINKRONIZIRAN (SVI UZRASTI), animirani

U animiranoj avanturi “Dječak dupin 2” mladi Dupinko i njegov prijatelj navigator prevarama se bore protiv morskih čudovišta, vjerujući da ljudi ne bi smjeli zaboraviti morske junake. Međutim, njihovo putovanje poprima potpuno novi obrat kad Majid otkrije poruku u plutajućoj boci koja skriva lokaciju tajanstvenog napitka. Isplovivši navigatorovim brodom, oni susreću divljeg kita te šalju poziv u pomoć. Dupinko i njegovi suputnici kreću na opasno putovanje kako bi spasili Majida iz kandži divljeg kita. U međuvremenu stiže vijest da su u blizini Majidove lokacije pronađeni tragovi Dupinkovog oca. Potaknut željom da pronađe tragove svojih roditelja i otkrije vlastito ljudsko ime, Dupinko kreće u najveću životnu avanturu…

Trajanje: 1h 36min

Vrijeme prikazivanja: NEDJELJA 19. 4. 2026. – 17:00 sati