Kino Križevci – provjerite što donosi vikend na veliko platno?

KILL BILL: CIJELA KRVAVA PRIČA (18), akcija, triler, kriminalistički

Osveta nikad nije bila epskija. I nikad potpunija. Vizija Quentina Tarantina u svom konačnom obliku objedinjuje Volume 1 i Volume 2 u jedinstveni, necenzurirani filmski spektakl, prikazan točno onako kako ga je autor zamislio. Uključuje i potpuno novu, dosad neviđenu anime sekvencu naglašavajući njegovu spektakularnu veličinu. Uma Thurman briljira kao Nevjesta, ostavljena da umre nakon što joj bivši šef i ljubavnik Bill prekine probu vjenčanja, puca joj u glavu i oduzme nerođeno dijete. Nakon buđenja iz kome, započinje nemilosrdan pohod osvete. Jednog po jednog, mora eliminirati preostale članove eskadrile zmije otrovnice prije nego što se suoči s Billom. U prepoznatljivom stilu, s kultnim akcijskim sekvencama i nezaboravnom glazbom, Kill Bill ostaje jedna od najutjecajnijih i najikoničnijih osvetničkih saga suvremenog filma – rijetko viđena u svojoj cjelovitoj verziji, sada dostupna kao ultimativno filmsko iskustvo.

Trajanje: 4h 35min

Vrijeme prikazivanja: PETAK 10. 4. 2026. – 19:00 sati

SUPER MARIO GALAXY FILM – SINKRONIZIRAN (SVI UZRASTI), animirani

U svemirskoj avanturi prepunoj akcije i humora, legendarni junak Mario kreće na svoje najnevjerojatnije putovanje do sada! Kada zli Bowser zaprijeti cijelom svemiru i pokuša zavladati tajanstvenim galaksijama, Mario i njegov brat Luigi udružuju snage s novim svemirskim prijateljima kako bi spasili planete, zvijezde – i cijelu galaksiju.

Kroz čudesne svjetove, leteće planete i vrtoglave svemirske avanture, čeka ih borba protiv vremena i gravitacije! Hoće li Mario uspjeti prikupiti moć zvijezda i zaustaviti Bowsera prije nego što galaksija padne u tamu?

Pripremite se za zabavu, smijeh i spektakularnu svemirsku avanturu kakvu još niste vidjeli!

Trajanje: 1h 38min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 11. 4. 2026. – 17:00 sati

PROJEKT SPASITELJ / Project Hail Mary (12), SF, triler

Profesor prirodoslovlja Ryland Grace (Ryan Gosling) budi se na svemirskom brodu, svjetlosnim godinama udaljen od doma, bez ikakvog sjećanja na to tko je i kako je ondje dospio. Kako mu se pamćenje postupno vraća, počinje otkrivati svoju misiju: riješiti zagonetku tajanstvene tvari zbog koje Sunce polako odumire. Mora se osloniti na svoje znanstveno znanje i nekonvencionalne ideje kako bi spasio život na Zemlji od izumiranja… no neočekivano prijateljstvo znači da se s tim možda ipak neće morati suočiti sam.

Trajanje: 2h 36min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 11. 4. 2026. – 20:00 sati

DAVID – SINKRONIZIRAN (SVI UZRASTI), animirani

Od pjesama majčina srca do tihog šapta Božje milosti, Davidova priča počinje u skromnosti i predanoj vjeri. Kada se div Golijat uzdigne i zaprijeti njegovu narodu, mladi pastir — naoružan samo praćkom, nekoliko kamenčića i hrabrošću koju daje vjera — smjelo staje u obranu onih koje voli. Na putovanju koje slijedi otkrivaju se snaga odanosti, ljubavi i ustrajnosti, sve do velike bitke koja se ne vodi samo za krunu, nego i za dobro i budućnost cijelog kraljevstva.

Trajanje: 1h 49min

Vrijeme prikazivanja: NEDJELJA 12. 4. 2026. – 17:00 sati