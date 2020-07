Održana početna konferencija GiftedHUHR – projekta na temu darovite djece u osnovnim školama

U sportskoj dvorani Osnovne škole Ljudevita Modeca u Križevcima održana je početna konferencija projekta GiftedHUHR “Encouraging and developing gifted kids for more advanced cross border area”. OŠ Ljudevita Modeca Križevci, OŠ Đurđevac i Javni obrazovni centar Zalaegerszeg od 15. lipnja 2020. do 14. listopada 2021. provodit će projekt GiftedHUHR na temu darovite djece u osnovnim školama. Projekt je sufinanciran od strane Europske unije u okviru Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

Nakon pozdravnog govora ravnatelja OŠ Ljudevita Modeca Križevci Dražena Bokana, prisutnima su se obratili autor projekta Boris Kuharić, ravnatelj OŠ Đurđevac Danijel Domišljanović te predstavnik Javnog obrazovnog centra Zalaegerszeg iz Mađarske.

Prisutnima se obratio i pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel koji je kazao kako je i ovaj projekt dokaz zašto Grad Križevci ima titulu šampiona EU fondova te ujedno zahvalio mađarskim partnerima i kolegama iz Đurđevca koji su spremno prihvatili suradnju na ovom projektu. Ovaj projekt je dar gradu, županiji i susjednoj Mađarskoj i još jednom je pohvalio Osnovnu školu Ljudevita Modeca koja je spremno prihvatila provedbu prvog projekta koji je usmjeren na učenike i nastavnike.

Početna konferencija nastavila se predavanjem “Znanje kao dar, primjer uspješno provedenog projekta na temu darovite djece” Bojana Solomuna iz Koprivnice, a za kraj održan je i sastanak projektnog tima.

Cilj ovog projekta je razviti sustav koji će se brinuti o potrebama nadarenih učenika u skladu s njihovim afinitetom, mogućnostima i interesima u osnovnim školama prekograničnog područja. Projekt doprinosi razvoju integriranog sustava podrške nadarenih učenika kroz povećanje kapaciteta obrazovnih ustanova. Ovaj je pristup uglavnom usmjeren na talentirane skupine učenika kojima je potreban drugačiji pristup radu koji koristi suvremene nastavne metode i opremu koja nije dostupna u svakodnevnom obrazovnom procesu.

Projektne aktivnosti odnose se na:

• Jačanje kompetencija nastavnika i stručnih suradnika u osnovnim školama kroz četiri obrazovna programa (projekt uključuje osnovnu školu u Križevcima, Đurđevcu i Mađarskoj). Svaka će škola provoditi vlastito obrazovanje učitelja i stručnih suradnika plus zajedničko obrazovanje za sve korisnike projekta (radionica u Hrvatskoj i radionica u Mađarskoj)

• Identifikacija nadarenih učenika (ciljana skupina učenici trećih razreda osnovnih škola); aktivnost uključuje nabavu instrumenata za identifikaciju nadarenih učenika i provedbu same aktivnosti

• Nabava tehničke opreme i didaktičkih – edukativnih materijala poput interaktivnih ploča ili pametnih televizora, tableta, prijenosnih računala + didaktika, poput zabavnih obrazovnih igara

• Radionice za poticanje i razvoj potencijala kod nadarenih učenika (razvojne radionice na unaprijed definirane teme koje svaka škola izvodi samostalno).