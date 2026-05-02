Grad Križevci sklopio ugovore o financiranju medija za 2026. godinu

Grad Križevci ove je godine uveo promjenu u modelu financiranja djelatnosti informiranja građana. Prvi je put raspisan javni natječaj za financiranje medija, čime se nastoji osigurati jasno regulirano trošenje javnih sredstava bez utjecaja na neovisnost medijskog izvještavanja, stoga je u četvrtak u prostoru gradske uprave održano potpisivanje ugovora za financiranje medijskih sadržaja u 2026. godini s medijima koji su ostvarili financiranje sukladno Javnom pozivu.

Novi model i prateći pravilnik pripremljeni su u suradnji s Hrvatskim novinarskim društvom (HND). Natječajni postupak provelo je peteročlano povjerenstvo u kojem su, uz predstavnike Grada, sudjelovali i istaknuti članovi struke: predsjednik HND-a Hrvoje Zovko te Vesna Roller.

“Glavna namjera ovog iskoraka je poticanje kvalitetnog i nepristranog informiranja javnosti. U današnje vrijeme, obilježeno širenjem dezinformacija i manipulacija na društvenim mrežama, Grad Križevci prepoznaje važnost profesionalnog novinarstva kao temelja demokracije. Cilj je da javni novac služi isključivo podizanju kvalitete medijskih sadržaja, poštujući pritom pravila struke i kvalifikacije onih koji taj posao obavljaju.” – Istaknuli su iz Grada prilikom potpisivanja ugovora.