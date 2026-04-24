Križevci danas slave: bogat program povodom Dana grada

Dana 24. travnja obilježava se Dan grada Križevaca, koji je 1253. godine Zlatnom bulom kralja Bele IV proglašen slobodnim kraljevskim gradom. Gornji i Donji Križevac sjedinjeni su poveljom koju je izdala carica Marija Terezija 1752. godine – spojeni su tako crkveno i upravno središte (Gornji Križevac) i važno trgovačko i obrtničko središte (Donji Križevac).

Danas će u Križevcima raznim sadržajima biti obilježen Dan grada, središnji događaj je svakako svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca, na kojoj će biti uručene nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima, udrugama, ustanovama i tvrtkama za njihov doprinos razvoju i ugledu Grada. Sjednica počinje u 16 sati, a održat će se u Hrvatskom domu.

Tijekom dana, uoči i nakon svečane sjednice, građane i posjetitelje očekuje bogat i

raznovrstan program:

09:00 – 12:00 sati – nagradni natječaj za građane (Nemčićev trg)

10:00 sati – Izložba likovnih radova „Aktivne i kreativne“ (Udruga umirovljenika i starijih

osoba Križevci)

10:00 sati – zabavni program djece (Strossmayerov trg)

10:45 sati – „Ples Gradu za rođendan“ (Strossmayerov trg)

11:00 sati – obilježavanje 774. rođendana Grada uz rezanje rođendanske torte

(Strossmayerov trg)

11:30 sati – Križevci, moj su grad – igraonica (Gradska knjižnica „Franjo Marković“)

12:00 sati – Kviz „Koliko poznajem svoj grad?“ (Gradska knjižnica „Franjo Marković“)

12:00 sati – Svečanost otvorenja Dana sporta Plazma Sportskih igara mladih (Strossmayerov

trg)

13:30 sati – 29. Utrka ulicama grada (Strossmayerov trg)

15:30 sati – „Hodaj, trči, vozi za Maslačak“ (Strossmayerov trg)

19:00 sati – Koncert: Meer (Koncertna dvorana Glazbene škole Alberta Štrige)

19:30 sati – 3. dobrotvorni pub-kviz Svjetski dan činjenja dobrih djela (Caffe bar „Bull 23“)

19:30 sati – Koncert Klape Cambi (Strossmayerov trg)

21:00 sat – Koncert: Pisan Jelen i Turbo Trans Turisti (Klub kulture Križevci)

Posebno želimo naglasiti nagradni natječaj za građane koji počinje u 09:00 sati u kojem će

građani moći provjeriti svoje znanje o Križevcima i osvojiti prigodan poklon križevačkih

poduzetnika te rezanje i podjelu velike rođendanske torte svim posjetiteljima s početkom u

11:00 sati.

Detaljan program proslave Dana grada Križevaca objavljen je na službenoj internetskoj

stranici Grada: www.krizevci.hr.