[FOTO] Aktivno prijepodne na Danu grada Križevaca

U Križevcima se danas obilježava Dan grada, u sklopu kojega se održavaju razne aktivnosti gradskih ustanova, udruga i drugih organizacija. Cjelokupni program obilježavanja Dana grada možete pronaći u našem ranijem članku. Kroz jutro i prijepodne aktivno je bilo na trgovima i u knjižnici, od 9 do 12 sati trajao je nagradni natječaj za građane na Nemčićevom trgu, dok je s početkom u 10 sati počeo program na Strossu, od 10 sati zabavni program za djecu, “Ples Gradu za rođendan” te rezanje torte povodom 774. rođendana Grada u 11 sati.

Dan Grada obilježava se i u Gradskoj knjižnici “Franjo Marković” radionicom za djecu mlađeg uzrasta i kvizom za srednjoškolce, koji su počeli u 12:30 sati, u Knjižnici nas večeras očekuje i prespavanac “Knjižničarska noćna posla”. Kroz nastavak dana održat će se razne aktivnosti poput kviza Zaklade “Volim Križevce” u Caffe baru “Bull 23” s početkom u 19:30 sati, koncert Klape Cambi s početkom u 19:30 sati na Strossu te koncert bendova Turbo Trans Turisti i Pisan Jelen u Klubu kulture, s početkom u 21 sat.

Dan grada obilježit će se i sportskim aktivnostima – Danom sporta Plazma Sportskih igara mladih kroz cijelo popodne te tradicionalnom 29. Utrkom ulicama grada od 13:30 sati. Detaljan program proslave Dana grada Križevaca objavljen je na službenoj internetskoj stranici Grada: www.krizevci.hr.