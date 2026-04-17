Idući petak na humanitarni kviz Zaklade “Volim Križevce”

Zaklada za lokalni razvoj i solidarnost “Volim Križevce” ponovno organizira humanitarni događaj – mix-kviz namijenjen svim zainteresiranim ekipama koje žele testirati svoje znanje. U ovom kvizu poredak pada u drugi plan, bitno je naglasiti kako će sredstva prikupljena od kotizacija biti namijenjena za stipendiranje nove generacije stipendista, učenika s područja Grada Križevaca. Kviz će se održati 24. travnja s početkom u 19:30 sati u Caffe baru “Bull 23”.

Kviz će voditi već dobro uigrani dvojac, Valentino Tukša i Dino Horvat, koji su poznati po dinamičnom vođenju i raznolikim temama. I za ovo izdanje najavljuju niz izazovnih i zabavnih pitanja koja će testirati znanje i snalažljivost sudionika.

Organizatori napominju kako je broj mjesta ograničen – sudjelovati može najviše 12 timova, a svaki tim može imati do pet članova, kotizacija iznosi 20 eura po timu. Zainteresirani se mogu prijaviti putem e-mail adrese prijave@volimkrizevce.hr, a s obzirom na ograničen broj mjesta, preporučuje se pravovremena prijava.