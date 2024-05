Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1466

Od ovoga četvrtka križevačka zvjezdarnica otvara se za nenajavljene posjete u 21 sat i 30 minuta (foto iz arhive AD Perzeidi)

U Temi Krugova završavamo preslušavanje tribine održane u sklopu 10. Culture Chock Festivala 7. ožujka 2014. godine, koja još nikad nije objavljena, a povodom sjećanja na nedavno preminuloga redatelja Veljka Bulajića.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Ljudsko tijelo Carron Brown i Rachael Saunders, u kutku za mlade Mami Wata i more spasa Natashe Bowen, na odjelu beletristike Izina balada Magde Szabó, a na stručno-znanstvenom odjelu Proizvodnja rajčice, paprike i patlidžana: Kako do vrhunskog povrća? Josipa Borošića, Bogdana Cvjetkovića i Mladena Šimale.



Na današnji datum rođeni su Ian Fleming i Joseph-Ignace Guillotin, desila se bitka kod Halisa, a umrli su Anne Brontë i Alfred Adler.



U Vijestima Krugova govorimo o portalu za jezične tehnologije na temelju umjetne inteligencije pod nazivom Hrvojka, o izložbi u zagrebačkom Tiflološkom muzeju, te o festivalu posvećenom kaskaderima. Najavljujemo neke skore događaje na području kulture u Križevcima.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno najavljujemo predstavljanje časopisa Kozmologija i pripreme za let trenutno najstarijeg američkog astronauta, promjenu radnog vremena križevačke zvjezdarnice za nenajavljene posjete, te spominjemo otkriće svemirskog teleskopa James Webb.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Josepha Schmitta, Giovannija Sgambatija, Leopolda Mozarta, Luigija Boccherinija, Georga Dysona, Nicka Cavea i Kylie Minogue, Johna Fogertyja, Borisa Leinera i grupe Dorian Gray.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1466 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 28. svibnja od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.



https://prigorskiradio.hr/livestream/