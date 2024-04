Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1462

Križevačka zvjezdarnica “iz svemira” (foto iz arhive AD Perzeidi)

U Temi Krugova najavljujemo početak 20. Culture Shock Festivala i preslušavamo, u znak sjećanja, naš razgovor s nedavno preminulim redateljem Veljkom Bulajićem, koji smo vodili 7. ožujka 2014. godine na 10. Culture Shock Festivalu.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Velika zbirka priča za laku noć: [8 priča za slatke snove], u kutku za mlade Rijeke Londona Bena Aaronovitcha, na odjelu beletristike Landranja Gorana Tribusona, a na stručno-znanstvenom odjelu Kreativci: Kako nonkonformisti pokreću svijet Adama Granta.



Na današnji datum rođeni su Carl Friedrich Gauss, Paul Verlaine, Vladimir Vidrić i Jaroslav Hašek, Petar Zrinski i Fran Krsto Frankapan pogubljeni su u Bečkom Novom Mjestu, sastavljen je najveći dio Drnjanske pjesmarice, najstarije i najznačajnije pjesmarice hrvatske kajkavske književnosti, objavljeno je otkriće elektrona, umrli su Édouard Manet i Đuro Sudeta.



U Vijestima Krugova govorimo o bijenalu u Veneciji, o “Dudekovoj hiži”, te o otkriću najveće zmije koja je ikad živjela na Zemlji. Najavljujemo i predstavljanje monografije o obitelji Fodroczy.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo posjete križevačkoj zvjezdarnici sudionika i gostiju međunarodnog glazbenog festivala Sonus koji se odvijao na terenu u krugu zvjezdarnice, ponovno uspostavljanje kontakta s Voyagerom 1, te najavljujemo let u svemir letjelice iz Boeinga.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Françoisa d’Agincourta, Franza Lehára, Bernarda Herrmanna, if filmova Sergija Leonea, Davida Gilmoura, Eltona Johna, te grupa Kojoti, The Moody Blues i Pink Floyd.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1462 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 30. travnja od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.



https://prigorskiradio.hr/livestream/