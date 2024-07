Večeras drugo predavanje na Danima meteorita Križevci 2024.

Mr.sc. Ivan Romštajn na Danima meteorita Križevci 12. srpnja 2024. (foto Andrej Dundović)

Prvi dan meteorita Križevci, 12. srpnja, uspješno je održan, uz vrlo dobru posjećenost predavanja mr.sc. Ivana Romštajna i kasnije druženje na promatranju Mjeseca sa zvjezdarnice, sve do ponoći. Večeras nam dolazi drugi gost, ne po prvi put, poznati popularizator astronomije i jedan od zaslužnih za pronalaženje meteorita Križevci i jedan od predstavljača tog meteorita u Križevcima prije 13 godina, nedugo nakon što je pronađen, prof.dr.sc. Željko Andreić.



On će nam u (opet je važno napomenuti: klimatiziranoj!) Multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice “Franjo Marković” s početkom u 20:30 održati predavanje pod naslovom “Meteori i meteoriti”. Ovako nem je najavio svoj nastup:



“U predavanju će biti objašnjena pojava meteora i njihovo putovanje kroz Zemljinu atmosferu do potpunog izgaranja, što je najčešći slučaj, ili pak pada ostataka na Zemljinu površinu. U slučaju pada govorimo o meteoritima, koji su nam bitni kao gotovo jedini dostupni uzorci materijala iz ranog Sunčevog sustava. Ukratko će biti opisane razne vrste meteorita.



Malo pažnje posvetit ćemo i modernim metodama opažanja meteora, kojima je naša mala astronomska zajednica značajno doprinijela, počev od Hrvatske meteorske mreže, pronalaska križevačkog meteorita pa do današnje Globalne meteorske mreže.



Osvrnut ćemo se naravno i na Meteorit Križevci i njegov značaj za znanost i našu malu zajednicu, pa u vezi s time spomenuti i povijesni Hrašćinski meteorit.



Na kraju će biti opisani načini amaterskog opažanja meteora, pristupačni svakom zainteresiranom pojedincu, ili još bolje, grupi opažača, pri čemu je težište na opažanju i razonodi.



Željko Andreić je umirovljeni fakultetski profesor fizike (na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu) s više od 50 godina bavljenja amaterskom astronomijom i popularizacijom znanosti. Danas uživa u gledanju neba iz malog mjestašca Merenje, u blizini Zaprešića.”



Na predavanje su pozvani svi zainteresirani građani, a također i na druženje na terasi križevačke zvjezdarnice poslije predavanja, gdje će (uz osvježavajuća pića) biti organizirano i promatranje neba i na terasi i teleskopom pod kupolom, posebno promatranje Mjeseca koji će i večeras biti u vrlo povoljnom položaju i fazi za promatranje teleskopima.



Organizatori Dana Meteorita Križevci su Astronomsko društvo Perzeidi i Gradska knjižnica “Franjo Marković”, a ovaj program financijski podržavaju Grad Križevci i Koprivničko-križevačka županija, pa je ulazak za sve posjetitelje slobodan.