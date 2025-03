Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1498

Tribina o umjetnoj inteligenciji 22. studenoga 2024. (foto A.Dundović)

U Temi Krugova slušamo sedmi, posljednji nastavak snimke tribine o umjetnoj inteligenciji, politici i ideologiji koju je organizirao Institut za kozmologiju i filozofiju prirode iz Križevaca u suorganizaciji sa Sveučilišnim centrom za integrativnu bioetiku Sveučilišta u Zagrebu, 22. studenoga 2024. godine u Multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice “Franjo Marković” u Križevcima. Gost tribine bio je doc. dr. sc. Luka Perušić, predavač na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a voditelj ravnatelj Kozmološkog instituta, dr. rer. nat. Petar Pavlović.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Banditska bakica opet u akciji Davida Walliamsa i Tonyja Rossa, na polici stripova Tintinove pustolovine 16: Prema Mjesecu Hergea, na odjelu beletristike Bako: Prvi slučaj Vladimira Sladovicha Ines Hrain, a na stručno-znanstvenom odjelu U potrazi za Titovim punkerima: Na putu kroz zemlju koja više ne postoji Barryja Phillipsa.



Na današnji datum rođen je Torquato Tasso, proglašena je pandemija COVID-19, umrli su Edmondo De Amicis, Alexander Fleming, Richard E. Byrd i Franjo Kuharić.



U Vijestima Krugova govorimo o izložbama u Muzeju suvremene umjetnosti i u Arheološkom muzeju, o gledanosti dokumentarnih filmova, o renoviranju Centra Georges Pompidou te o događanjima u križevačkoj Likovnoj galeriji.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo do sada najenergetskiji neutrino ikada detektiran, novo prevrtanje na Mjesecu, smjenu na Međunarodnoj svemirskoj stanici, pomrčinu Mjeseca koju nećemo vidjeti i “oproštaj” s Venerom.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Henryja Cowella, Giovannija Marie Nanina, Carla Rugglesa, Davida Newmana, Bobbyja McFerrina, Tori Amos, te grupa Tangerine Dream, The Sisters of Mercy, Jethro Tull, T. Rex, Demob i KUD Idijoti.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1498 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 11. ožujka od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.



https://prigorskiradio.hr/livestream/