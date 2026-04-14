Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1546

S predavanja prof. Davora Horvatića na festivalu 10 dana astronomije u Daruvaru 15. svibnja 2025. (foto R. Matić)

Od 17. do 26. travnja u Daruvaru će se održati po 16. put najveći astronomski festival u Hrvatskoj, 10 dana astronomije. Kao najavu tog događaja u Temi Krugova slušamo drugih dvadesetak minuta predavanja prof. Davora Horvatića s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, pod nazivom Vrijedi li još uvijek standardni model kozmologije? koje je održao na prošlogodišnjem festivalu, 15. svibnja 2025. godine.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Čarobni puteljci: Janko i čarobni grah s ilustracijama Ekaterine Trukhan, na polici stripova Doba vode Benjamina Flaoa, na odjelu beletristike Pekar koji je pekao priče Carstena Henna, a na stručno-znanstvenom odjelu Sve je baš tako bilo: Priručnik za kreativno pisanje Ivane Bodrožić i Zorana Ferića.



Na današnji datum rođeni su Julie Christie i Averroes, pravopisni reformist Noah Webster zaštitio je autorskim pravom prvo izdanje svoga američko-engleskog rječnika, objavljen je prvi krimić, uspostavljena je pošta Pony Express, Abraham Lincoln stradao je u atentatu, predstavljen je Edisonov kinetoskop, John Steinbeck objavio je roman Plodovi gnjeva, predstavljen je prvi praktični videorekorder, u periodni sistem elemenata uvršten je element broj 103, Lawrencium, kompletiran je ljudski genom, a umrli su Lazar Ludvig Zamenhof, Vladimir Vladimirovič Majakovski i Simone de Beauvoir.



U Vijestima Krugova govorimo o posjetima hrvatskim muzejima i o plakatima Ministarstva kulture i medija.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo sretan završetak putovanja astronauta oko Mjeseca, pripreme za bliski prolazak asteroida Apophisa pored Zemlje za tri godine, dolazak velikog teretnog svemirskog broda na Međunarodnu svemirsku postaju, te početak festivala 10 dana astronomije u Daruvaru.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Léa Delibesa, Edgara Stillmana Kelleya, Georga Friedricha Händela, Josepha Lannera, Karla Höllera, Davida Bowieja, grupa Depeche Mode i Rainbow te iz filma Titanic.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1546 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 14. travnja od 17 sati i 30 minuta do 19 sati. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera ili preko računalne mreže.



