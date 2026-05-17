U ponedjeljak Međunarodni dan muzeja u Gradskom muzeju Križevci

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana muzeja, 18. svibnja, Gradski muzej Križevci priređuje svojim sugrađanima i gostima ovaj program:

10:00 – 18:00 izložba Katice Augustinović Retrospektiva (Likovna galerija, Trg A. Nemčića 6/1)

18:00 – predavanje dr. sc. Asje Tonc (Institut za arheologiju) Stanovnici Poljane Križevačke u suton prapovijesti (Likovna galerija, Trg A. Nemčića 6/1)

O predavanju:

Zaštitna arheološka istraživanja na području Poljane Križevačke pružila su dragocjene nove podatke o
različitim razdobljima prošlosti ovoga kraja. Ovom prilikom prikazat će se naselje koje je egzistiralo
na samom kraju prapovijesti, u razdoblju mlađeg željeznog doba, a svjedoči i o širenju rimskih
utjecaja na svakodnevicu lokalnog stanovništva. Uz prikaz spoznaja o životu na samom naselju na
temelju arheoloških nalaza, daje se usporedba s drugim nalazištima u regiji te se stanovništvo Poljane
Križevačke promatra u široj kulturno-povijesnoj slici na prijelazu era.

Ulazak je slobodan. Dobro došli!

