U ponedjeljak Međunarodni dan muzeja u Gradskom muzeju Križevci

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana muzeja, 18. svibnja, Gradski muzej Križevci priređuje svojim sugrađanima i gostima ovaj program:



10:00 – 18:00 izložba Katice Augustinović Retrospektiva (Likovna galerija, Trg A. Nemčića 6/1)



18:00 – predavanje dr. sc. Asje Tonc (Institut za arheologiju) Stanovnici Poljane Križevačke u suton prapovijesti (Likovna galerija, Trg A. Nemčića 6/1)



O predavanju:



Zaštitna arheološka istraživanja na području Poljane Križevačke pružila su dragocjene nove podatke o

različitim razdobljima prošlosti ovoga kraja. Ovom prilikom prikazat će se naselje koje je egzistiralo

na samom kraju prapovijesti, u razdoblju mlađeg željeznog doba, a svjedoči i o širenju rimskih

utjecaja na svakodnevicu lokalnog stanovništva. Uz prikaz spoznaja o životu na samom naselju na

temelju arheoloških nalaza, daje se usporedba s drugim nalazištima u regiji te se stanovništvo Poljane

Križevačke promatra u široj kulturno-povijesnoj slici na prijelazu era.



Ulazak je slobodan. Dobro došli!