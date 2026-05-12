Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1550

Daniela Jović o CroCube misiji u Daruvaru 17. travnja 2026.

U Temi Krugova slušamo snimku prvih dvadesetak minuta prvog predavanja na ovogodišnjem festivalu 10 dana astronomije u Daruvaru, 17. travnja, koje je održala kapetanica CroCube misije Daniela Jović, pod nazivom Novosti misije CroCube – 16 mjeseci u svemiru.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Najljepše priče iz rimske mitologije Lorenze Cingoli i Patrizije Manfroi, na polici stripa Slava Pierea Henryja Gomonta, na odjelu beletristike Produženi ponedjeljak Franje Šole, a na stručno-znanstvenom odjelu Povezana generacija: Kako odgajati u digitalnom svijetu u svakoj dobi i fazi Jo Orlando.



Na današnji datum rođeni su Justus von Liebig, Florence Nightingale, Sveti Leopold Mandić, Katharine Hepburn i Dorothy Hodgkin. Osnovano je Jagielonsko sveučilište, izašao je prvi hrvatski strip Andrije Maurovića, u Berlinu je predstavljeno prvo svjetsko funkcionalno računalo. Umrli su Edme Mariotte,

Jacques Philippe Marie Binet, Vlastimil Hort i Aleksej Tupoljev,



U Vijestima Krugova govorimo o izložbi Čudesno putovanje na Istok, o hrvatskoj izložbi na 61. Venecijanskom bijenalu, o Kliofestu i o uspjehu jednog križevačkog učenika na Europskoj Olimpijadi eksperimentalnih znanosti.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo tezu da je Dante opisao sudar Zemlje s asteroidom, da se Voyageri postepeno gase, da teleskop James Webb otkriva kako se mijenjaju galaksije, te da je Sunce opet vrlo aktivno.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Johanna Baptista Wanhala, Franza Antona Hoffmeistera, Julesa Masseneta, Bedřicha Smetane, Gabriela Fauréa, te grupa Chui, Stranglers, The Rolling Stones i The Black Crowes.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1550 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 12. svibnja od 17 sati i 30 minuta do 19 sati. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera ili preko računalne mreže.

