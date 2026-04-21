Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1547

S predavanja prof. Davora Horvatića na festivalu 10 dana astronomije u Daruvaru 15. svibnja 2025. (foto R. Matić)

U Temi Krugova slušamo posljednjih dvadesetak minuta predavanja prof. Davora Horvatića s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, pod nazivom Vrijedi li još uvijek standardni model kozmologije? koje je održao na prošlogodišnjem festivalu 10 dana astronomije u Daruvaru, 15. svibnja 2025. godine.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Petak: najgori tjedan u životu Eve Amores i Matta Cosgrovea, na polici stripova Povratak Bruna Duhamela, na odjelu beletristike Najdraža Lena Ninni Schulman, a na stručno-znanstvenom odjelu Soba za snove Davida Lyncha i Kristine McKenna.



Na današnji datum rođeni su Jean-Baptiste Biot, Max Weber, Ante Šercer, Anthony Quinn i Elizabeta II., po legendi Romul je osnivao Rim, Pedro Alvares Cabral pristao je uz obale Brazila i proglasio ga portugalskim područjem, teksaške snage pod vodstvom Sama Houstona porazile su generala Antonija Lópeza de Santa Annu i njegove meksičke trupe, žene u Francuskoj dobile su pravo glasa, a umrli su Petar Abelard, Jean Racine, Eugen Savojski, Mark Twain, John Maynard Keynes, Manfred von Richthofen, Edward Victor Appleton, Aleksandar Oparin, Willi Boskovsky, Sunčana Škrinjarić i papa Franjo.



U Vijestima Krugova govorimo o UNESCO-vim poveljama za tri hrvatska dobra u Registru Sjećanje svijeta, o arheološkom otkriću kod Poreča, te o kulturnoj ostavštini Dubravka Majnarića.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo tajanstveno širenje tamne mrlje na Marsu, novosti iz Blue Origina, najveću udaljenost između ljudi u povijesti, meteorski roj Liridi te raspored preostalih šest dana festivala 10 dana astronomije u Daruvaru.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Antonína Kammella, Efrema Zimbalista st., Johna McCabea, Randalla Thompsona, Iggyja Popa, Princea, te grupa The Mothers of Invention, The Cure i Fairport Convention.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1547 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 21. travnja od 17 sati i 30 minuta do 19 sati. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera ili preko računalne mreže.



