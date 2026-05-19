Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1551

Potpisi astronauta Chrisa Hadfielda i Sunite Williams na duplikatu CroCubea (foto R.Matić)

U Temi Krugova slušamo snimku drugih dvadesetak minuta prvog predavanja na ovogodišnjem festivalu 10 dana astronomije u Daruvaru, 17. travnja, koje je održala kapetanica CroCube misije Daniela Jović, pod nazivom Novosti misije CroCube – 16 mjeseci u svemiru.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Nešto je na tavanu Viktorije Faust, u zavičajnoj zbirci Između buđenja i mašte: 15 neobičnih priča Josipa Petrlića Pjera i Borisa Petrlića, na odjelu beletristike Lijek za dušu Tomislava Birtića, a na stručno-znanstvenom odjelu Biti čovjek: Biologija najboljeg i najgoreg u nama Roberta M. Sapolskog.



Na današnji datum rođeni su Johann Gottlieb Fichte, Vjekoslav Karas, Ho Chi Minh i Malcom X, bila je bitka kod Rocroia, završen je Meksičko-američki rat, potpisan je Rimski ugovor, u Hrvatskoj je održan referendum o neovisnosti, Jean-Pierre Christin ustanovio je skalu za mjerenje temperature a umro je Đuro Pilar.



U Vijestima Krugova govorimo o ukradenom portretu nizozemskog umjetnika koji je pronađen u domu potomaka nacističkog vođe, o Međunarodnom danu muzeja te o novoj studiji o 540 milijuna godina starim fosilima.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo kako je teleskop sa Zemlje “vidio” Artemis 2 pored Mjeseca, kako je sinoć proletio asteroid pored Zemlje, kako se razvija nova generacija helikoptera za Mars, te kako su profesorica i studenti sa zagrebačkog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta posjetili križevačku zvjezdarnicu.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Ricka Wakemana, Rubena Radice, Johna Stanleya, Johanna Jacoba Frobergera, Charlesa Ivesa, Eltona Johna, Petera Gabriela, te grupa ZZ Top i The Wallflowers.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1551 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 19. svibnja od 17 sati i 30 minuta do 19 sati. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera ili preko računalne mreže.



