Edukativno-zabavni program za djecu: „Dohvati svemir“ u Hrašćini

U nedjelju, 17. svibnja, s početkom u 18 sati u Hrašćini (Trgovišće bb) održat će se edukativno-zabavno događanje za djecu – kazališna predstava „Dohvati svemir“ uz popratno predavanje astrofizičara Filipa Šterca.

Program spaja kazalište i popularizaciju znanosti kroz priču o sestri i bratu, Zvjezdani i Darku, koji uz pomoć robota Date kreću na putovanje svemirom i putem otkrivaju zanimljivosti o planetima, meteorskim kišama, Saturnovim prstenima i crnim rupama. Kroz humor, igru i maštovitu izvedbu djeca će na zabavan način upoznati svijet astronomije.

Nakon predstave slijedi interaktivno predavanje i razgovor s publikom u kojem će FIlip Šterc dodatno približiti svemirske pojave i odgovarati na pitanja djece.

Predstava „Dohvati svemir“ nastala je u suradnji Boom!teatra i Zvjezdarnice Zagreb, a namijenjena je prvenstveno učenicima od 3. do 6. razreda osnovne škole, iako će u programu moći uživati i roditelji te svi zainteresirani posjetitelji. Ulaz je besplatan.

Događanje organizira Astronomsko društvo Perzeidi s partnerima u sklopu projekta COSMIC – Croatian Observatories and Schools Making Innovative Curricula, usmjerenog popularizaciji znanosti i astronomije među djecom i učenicima.