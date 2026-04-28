Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1548

S predavanja prof. Davora Horvatića na festivalu 10 dana astronomije u Daruvaru 15. svibnja 2025. (foto R. Matić)

U Temi Krugova slušamo diskusiju s posjetiteljima nakon predavanja prof. Davora Horvatića s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, pod nazivom Vrijedi li još uvijek standardni model kozmologije? koje je održao na prošlogodišnjem festivalu 10 dana astronomije u Daruvaru, 15. svibnja 2025. godine. Saznat ćemo i kako su daruvarski srednjoškolci radio vezom razgovarali s astronautima na Međunarodnoj svemirskoj postaji.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Povijesni atlas: Povijest kako je još niste vidjeli urednika Vida Jakše Opačića, na polici stripova Mala zemlja Marzene Sowe, Sylvaina Savoije i Gaëla Fayea, na odjelu beletristike Kutijica od školjki: Zdrobljen sedef, mljeven šećer Nade Gašić, a na stručno-znanstvenom odjelu Stoicizam za svaki dan: 366 meditacija o mudrosti, ustrajnosti i umijeću življenja Ryana Holidaya i Stephena Hanselmana.



Na današnji datum rođeni su James Monroe, Nicola Romeo, Kurt Gödel, Ferruccio Lamborghini, Harper Lee, Jack Nicholson, Stephan Lupino, Penelope Cruz i Jessica Alba, izbila je pobuna na brodu Bounty, Billy the Kid pobjegao je iz zatvora, otvoren je stadion na Wembleyu, otvorena je Cinecittá, Thor Heyerdahl zaplovio je Kon-Tikijem, a u Švedskoj je izmjereno zračenje s nesreće u Černobilu. Umrli su Mikhail Kutuzov, Ignjat Job, Edo Peročević i Carl Friedrich von Weizsäcker.



U Vijestima Krugova govorimo o Samostanu sv. Frane u Zadru kojem je dodijeljena Oznaka europske baštine, o 15. Noći knjige, o izložbi u povodu 500 godina prvog spomena Marina Držića, te o otvorenju jedne izložbe u Likovnoj galeriji u Križevcima.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo plan o robotskim misijama na Mjesec, novo lansiranje rakete Falcon Heavy, međuzvjezdani komet, novosti s Marsa i kako umjetna inteligencija pomaže astronomima.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Ludviga Schyttea, Igora Stravinskog, Marka Knopflera, te grupa Pink Floyd, Jefferson Airplane, Dave Matthews Band i Kraftwerk.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1548 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 28. travnja od 17 sati i 30 minuta do 19 sati. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera ili preko računalne mreže.



