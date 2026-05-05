Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1549

Neki eksponati na izložbi Katice Augustinović

U Temi Krugova slušamo snimku otvorenje samostalne likovne izložbe “Retrospektiva” križevačke slikarice Katice Augustinović koja je otvorena 29. travnja. Izložbu predstavlja dr. sc. Zdenko Balog.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Dora i kinč povedaju jurjevsku pripovest Tibora Martana, Ane Stepančec, Štefanije Vuk et.al., na polici SF & fantasyja Zatrovani kalež: Levijatanova sjena: knjiga prva Roberta Jacksona Bennetta, na odjelu beletristike roman Rt Saše Ilića, a na stručno-znanstvenom odjelu Umirite svoj um hranom: Revolucionarni vodič za kontrolu tjeskobe Ume Naidoo.



Na današnji datum rođeni su Antun Janković Daruvarski, Leopold II., Søren Kierkegaard, Karl Marx, Henryk Sienkiewicz, Miljenko Foretić, Kublaj-kan zavladao je Mongolskim Carstvom, Dragutin Novak pobjeđuje na aeromitingu u Grazu, Ivan Bez Zemlje prihvatio ‘Veliku povelju sloboda’, otvorena je Carnegie Hall u New Yorku i osnovano je Vijeće Europe, a umrli su Peter Gustav Lejeune Dirichlet, Mihail Botvinik i Napoleon I. Bonaparte.



U Vijestima Krugova govorimo o BOK festu u Bjelovaru, o Međunarodnom festivalu malih scena te o novoj Banksyjevoj skulpturi.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo neke nove spoznaje o ranom svemiru, što je snimio astronaut iz Međunarodne svemirske postaje i prolazak Zemlje kroz ostatke Haleyevog kometa.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Petra Iljiča Čajkovskog, Ludwiga van Beethovena, Jean-Frédérica Edelmanna, Domenica Modugna, Tota Cutugna, Paula Simona i grupe Hot Chocolate.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1549 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 5. svibnja od 17 sati i 30 minuta do 19 sati. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera ili preko računalne mreže.



