Potkalnički konjari održali izbornu skupštinu, Marijan Hlebić na čelu i u novom mandatu

U Društvenom domu Kalnik održana je izborna godišnja skupština Udruge Potkalnički konjari koju su podržali i župan Tomislav Golubić te županijske pročelnice Aldijana Matić Horvat i Marijana Lokotar. Dosadašnji predsjednik Marijan Hlebić dobio je novi mandat na čelu Udruge, a usvojena su i izvješća – Godišnji plan za 2025. godinu, kao i Financijski izvještaj, Izvještaj Nadzornog odbora i Suda časti, Plan rada i Financijski plan za 2026. godinu te ostalo.

Članovi Udruge govorili su o aktivnostima u kojima su sudjelovali, a podršci njihovom radu pridružili su se brojni predstavnici prijateljskih udruga. Župan je uputio čestitke Udruzi te ih pohvalio što u središte svog djelovanja, osim ljubavi prema konjarstvu, stavljaju obitelj, zajedništvo, prijateljstvo i čuvanje tradicije. Zahvalio im je na svemu što čine za promociju i razvoj svoje Općine i Županije, a njihovi se rezultati vide i na razini cijele Hrvatske. Također im je poručio kako će Županija biti na raspolaganju za daljnju suradnji i podršku u svim planovima.

Uz župana, čestitke Udruzi uputili su i gradonačelnik Križevaca Tomislav Katanović, načelnik Općine Kalnik Dorian Kešer, počasni član Udruge Mladen Kešer, predsjednik Udruge vinogradara i vinara “Bilikum” Denis Maksić te brojni drugi prijatelji, a skupštini su prisustvovali i predsjednica županijskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova Veronika Puškar te predsjednik križevačkog Gradskog vijeća Ivan Majdak.