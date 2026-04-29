Branko Zorko novi dopredsjednik Hrvatskog atletskog saveza

Na redovnoj izbornoj skupštini Hrvatskog atletskog saveza (HAS) jučer održanoj u Zagrebu, četvrti uzastopni mandat na čelu ovog nacionalnog sportskog saveza dobio je dosadašnji predsjednik Ivan Veštić. Na čelo saveza prvi je put izabran 2014. godine, drugi put 2018. godine i treći put prije četiri godine 2022.

Veštić je dobio 291 glas ili 86,87% glasova prisutnih skupštinara, kandidat Franjo Pavlović dobio je 44 glasa ili 13,13% dok treći kandidat za predsjednika Duje Bonacci nije dobio niti jedan glas. Na prijedlog novoizabranog predsjednika izabrana su 4 dopredsjednika, Izvršni odbor, Nadzorni odbor i Stegovna komisija.

Za dopredsjednike saveza izabrani su: Marko Jakopović, Matija Kikelj, Marko Šebalj, Branko Zorko. U Izvršni odbor izabrani su: Marko Grgurić, Zdravko Jadrijev, Marin Jurjević, Ana Matijević, Zlatko Trobonjača, a temeljem članka 35.Statuta HAS-a u IO imenovani su: Mario Dobša, Slobodan Miolović.

U Nadzorni odbor izabrani su: Boro Stipić, Zoran Kljajić, Ivan Domagoj Drmić i njihovi zamjenici: Mirjana Bošnjak, Ante Pavković, Fran Jukić. U Stegovnu komisiju izabrani su: Ana Ivanović, Bruno Erent, Marko Katalinić i njihovi zamjenici: Dragan Janković, Milan Ljubotina, Marija Primorac.