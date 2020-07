P.O.I.N.T.-ovci se predstavili na međunarodnoj radionici ‘Making Civic Initiatives Last’

U sklopu međunarodne znanstvene konferencije “ACM Designing Interactive Systems conference 2020”, koja se umjesto u gradu Eindhoven u Nizozemskoj zbog globalne epidemiološke situacije održala online od 6. do 20. srpnja, na jednoj od radionica stručnim radom predstavili su se i članovi udruge P.O.I.N.T. iz Križevaca. Na dvodnevnoj radionici “Making Civic Initiatives Last: Ecosystems, Technologies, Approaches and Challenges” 6. i 7. srpnja poster na temu “Digital Platforms for Community Engagement: Experiences gained, values cherished and lessons learned” predstavili su autori Hrvoje Belani, Andrej Dundović i Sonja Mrnjavčić.

P.O.I.N.T.-ovci su predstavili petnaestogodišnje iskustvo svoje udruge u uspješnom sudjelovanju u društvenom i kulturnom životu Križevaca, organiziranjem različitih obrazovnih, kulturnih, novinarskih i aktivističkih projekata, programa, akcija i inicijativa. Kao temelj za sve aktivnosti udruge istaknuli su digitalne platforme koje služe kao alat za unutarnju koordinaciju i savjetovanje među volonterima i članovima udruge, ali i kao komunikacijski kanali između lokalne zajednice i udruge, koji omogućavaju sadržaje i informacije za različite projekte i inicijative. Posterom je prikazan kratki pregled značajnih projekata udruge i prikaz stečenih iskustava, uz isticanje naučenih spoznaja o tehnološkim osnovama koje trajno omogućuju angažman lokalne zajednice.

Tijekom dvodnevne radionice, na koju je prihvaćen ukupno 21 rad, tridesetak sudionika, istraživača i praktičara iz Europe i SAD-a, razmijenilo je iskustva u provođenju građanskih akcija, neprofitnih projekata i civilnih inicijativa te istraživalo koji su alati, metode, platforme, civilni resursi i drugi preduvjeti potrebni za postizanje dugotrajnog djelovanja i stvarnog utjecaja na lokalnu zajednicu i društvo. Tako su, između ostalog, predstavljene inicijative za osnaživanje gradskih četvrti i održivo planiranje susjedstva, poticanje demokratskih dijaloga, izradu pametnih rješenja za gradove te druge socio-tehničke intervencije za dobrobit lokalnih zajednica. Nakon radionice sudionici će nastaviti surađivati na pripremi zajedničke, slobodno dostupne publikacije kako bi svoja iskustva, zaključke i prakse podijelili sa zainteresiranom javnošću.