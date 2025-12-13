Siniši Kataviću drugi mandat predsjednika Društva Križevački štatuti

U restoranu “Klara” KTC-a u Križevcima u utorak 9. prosinca 2026. održana je izborna skupština Društva za očuvanje križevačke baštine “Križevački štatuti”. Za predsjednika je za sljedeće četverogodišnje razdoblje izabran dosadašnji predsjednik Siniša Katavić.

Za potpredsjednika je izabran Igor Tomić, za tajnicu Patricia Butković, blagajnicu Irena Tukša te članicu Upravnog odbora Tanja Baran. U Nadzorni su odbor izabrani Jelena Jakara, Igor Vuković i Siniša Pleše.

Komisiju za mirenje čine Alen Sačarić, Rajka Bajsić Tepeš i Marijana Šatrak. Likvidatorica je Tanja Baran. Počasni predsjednici Društva od 2021. godine su Zoran Homen i Tanja Baran.

Predsjednik Siniša Katavić najavio je održavanje završne svečanosti 5. Nacionalnog natječaja za hrvatsku vinsku fotografiju u križevačkom Hrvatskom domu u subotu, 24. siječnja 2026. Govorio je o važnosti osmišljavanja izgradnje Interpretacijskog centra hrvatske vinske kulture što Društvo želi i za što se zalaže već četiri godine, čime se Križevci žele brendirati kao središte hrvatske vinske kulture na što, kao domovina najpoznatijih hrvatskih vinsko-pajdaških regula “Križevačkih štatuta”, imaju pravo.

Također je uputio da su članice Društva Jelena Jakara i Tanja Baran, kroz instituciju Grada Križevaca, pripremile i Ministarstvu kulture i medija RH poslale kompletnu dokumentaciju za trajnu zaštitu “Križevačkih štatuta” kao nematerijalnog dobra RH. Dokumentaciju su u nadležnom ministarstvu prihvatili, čeka se rješenje.