Do 1. prosinca otvoren 5. Nacionalni natječaj za hrvatsku vinsku fotografiju

U organizaciji Društva za očuvanje križevačke baštine „Križevački štatuti” i Grada Križevaca u ponedjeljak, 1. rujna 2025. raspisan je 5. Nacionalni natječaj za hrvatsku vinsku fotografiju. Natječaj ima nakanu potaknuti sveopću hrvatsku javnost, i profesionalce i amatere, na stvaranje fotografskih radova vinarske, vinogradarske i podrumarske tematike. Nakon provedenoga natječaja najuspjeliji će radovi biti objavljeni u katalogu, na izložbi te na multimedijalnim platformama, kao sintezi fotografske kreativnosti vezano uz hrvatsku vinsku kulturu danas.

Prijavljene će se fotografije ocjenjivati u dvije kategorije – najbolje fotografije prema izboru stručnog ocjenjivačkog suda sastavljenog od istaknutih hrvatskih profesionalnih fotografa i najbolja fotografija prema izboru publike – s najvećim brojem prikupljenih lajkova na Facebook stranici Društva za očuvanje križevačke baštine „Križevački štatuti”. Radovi će za procjenu publici biti dostupni na Facebooku u vremenu od 25. prosinca 2025. do 6. siječnja 2026. Najbolji radovi bit će nagrađeni.

Natječaj je otvoren od 1. rujna do 1. prosinca 2025. godine, a rezultati će, s predstavljanjem kataloga najboljih fotografskih radova, biti objavljeni uz blagdan vinogradarskoga sveca sv. Vinka (Vincekovo) 22. siječnja 2026. Radovi trebaju tematski odgovarati natječaju: vino, hrvatska vina, vinova loza, grožđe, berba grožđa, krštenje mošta, vinogradi, klijeti, konobe, vinogradarske kurije, vinski podrumi, vinarije, vinarsko-vinogradarski običaji. Autor se smije prijaviti s najviše tri fotografska rada.

Fotografije smiju biti u boji i crno-bijele. Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografija dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenoga sadržaja. U jednom dokumentu smije biti isključivo jedna fotografija, kolaži su isključeni. Fotografije se šalju isključivo u digitalnom obliku u .jpg / .jpeg/ formatu pojedinačne veličine fotografije ne veće od 7 MB, a ne manje od 3 MB. Pojedinačna veličina fotografije treba biti najmanje veličine 3000 pixela po dužoj strani i rezolucije od 300 dpi.

Uz radove treba poslati i popunjen prijavni obrazac koji autor treba preuzeti s mrežne stranice organizatora www.krizevackistatuti.hr i www.krizevci.hr. Autor u prijavnici, uz osobne podatke, treba navesti naziv, mjesto i godinu nastanka fotografije. Popunjavanjem prijavnice autor daje suglasnost organizatorima natječaja da smiju javno objavljivati i rabiti fotografije u kulturne i turističke svrhe uz jasan potpis autora. Fotografije i popunjeni prijavni obrazac treba poslati organizatoru u elektroničkom obliku na e-adresu: hrvatska.vinska.fotografija@gmail.com. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj mobitela 091 6640 850.