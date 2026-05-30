Kratkoj priči “Predstava Omleta u dvorcu Elsinore” Petra Babića 3. nagrada u Šibeniku

Program Noći knjige, koja se održavala 23. travnja 2026. povodom Svjetskog dana knjige i Dana hrvatske knjige, u organizaciji Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik je i ove godine, zbog energetske obnove naše zgrade, u svečanom ozračju Kuće umjetnosti Arsen okupio veliki broj ljubitelja pisane riječi. Ovogodišnja manifestacija je već tradicionalno u fokus javnosti stavila knjigu i to pod motom „Pobratimstvo lica u sveMIRu“, a s naglaskom na mir kao jedan od temeljnih preduvjeta napretka čovječanstva.

Ravnateljica Knjižnice Marina Šimić je prigodnim riječima otvorila manifestaciju i proglasila najčitatelje za 2025. godinu. Središnji događaj večeri bio je književni susret s višestruko nagrađivanim piscem, čija djela su prevedena na više jezika, kolumnistom i glazbenikom Zoranom Žmirićem, koji je vodila novinarka Živana Podrug. Kako je ovogodišnja Noć knjige posvećena miru i zajedništvu, vrijedi istaknuti da se Žmirić u svojim romanima snažno zalaže za antiratne stavove koje je u današnjim turbulentnim vremenima osobito važno naglašavati.

Istom prigodom uspješno se zaključio i ovogodišnji, jedanaesti po redu, nagradni natječaj KuŠIn za najbolju kratku neobjavljenu priču koji je posvećen velikom hrvatskom književniku Ivi Brešanu. Najbolje radove odabralo je tročlano povjerenstvo u sastavu: dr. sc. Dijana Mikšić Labura, profesorica hrvatskog jezika i književnosti, Edi Matić, književnik i fotograf, i Ana Šimić, viša knjižničarka. Njihovom odlukom odabrane su tri najbolje priče, dok je šest priča pohvaljeno.

Nagrađeni autori i priče su:

1. Teo Kos (Rijeka): Prijedlog za upis u kamen

2. Mario Surjak (Ivanec): Svinjetina na akciji

3. Petar Babić (Križevci): Predstava Omleta u dvorcu Elsinore

Pohvaljeni autori i priče, prema redoslijedu pristizanja, su:

4. Maja Panić (Zagreb): Čovik koji je proda životopis

6. Zoran Hercigonja (Imbriovec): Spomenik velikom sugrađaninu

14. Milica Tomljenović (Zagreb): Milimetar

19. Andrijana Bilić (Split): Produktivnost do posljednjeg daha

46. Marina Šojić (Šibenik): Treća klupa do vrata

47. Zdenka Maltar (Novi Marof): Kako je Paško Bujas isključen iz Mjesnog odbora Gornja Crnica

Literarni natječaj KuŠIn realiziran je uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Turističke zajednice Šibensko-kninske županije. Zahvaljujemo svima koji su svojim dolaskom, sudjelovanjem i podrškom pridonijeli ugodnoj atmosferi i uspjehu još jedne Noći knjige. Posebnu zahvalnost zaslužila je i Javna ustanova Tvrđava kulture Šibenik na susretljivosti, kolegijalnosti, gostoprimstvu, suradnji i podršci organizaciji ovoga, za knjižničare, važnog događaja.