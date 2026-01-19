Tomislav Stipić zaposlen kao referent za registar birača i matičar u Županiji

Županijska uprava posljednjih je mjesec dana provela nekoliko natječaja za zapošljavanje u županijskoj upravi, među kojima i za radno mjesto referenta za registar birača i matičara u Koprivničko-križevačkoj županiji, Upravnom odjelu za opću upravu i zajedničke poslove, sjedištu Koprivnica. Nakon provedenog postupka za to radno mjesto izdano je rješenje o prijmu u službu Tomislava Stipića iz Križevaca, koji je među četiri prijavljena kandidata najviše bodova osvojio iz poznavanja propisa te poznavanja rada na računalu, odnosno jedini najmanje 50% bodova iz svakog dijela testiranja, što je bio uvjet za intervju, gdje je ostvario 9 od 10 bodova.

Stipić je na posljednjim lokalnim izborima bio četvrti kandidat na listi grupe birača Maria Rajna za županijsku skupštinu. U javnim nastupima posljednjih se godina pojavljivao kao društveni komentator i politički analitičar te kolumnist portala Otvoreno, nerijetko komentirajući i zbivanja u nacionalnoj politici. Još iz 2019. datira njegov tekst “Zašto sam napustio desnicu i prihvatio liberalizam” na portalu Liberal.hr gdje mu u kratkoj biografiji stoji da je “završio studij teologije na protestantskom teološkom učilištu u Osijeku. Radi u poslovnoj prodaji. Hobi mu je čitanje i planinarenje”.

Iz tog vremena na portalu Danica.hr stoji članak s informacijom da je Stipić i potpredsjednik Hrvatske socijalno-liberalne stranke (HSLS), a biografska crtica kaže da je “rođen u Rijeci, a s obitelji – suprugom i dvoje djece – živi u Križevcima. Teolog je po struci, filozofiju i teologiju studirao je u Rimu, Rijeci i Osijeku”. Prije najviše stranačke funkcije bio je šef županijskih liberala, o čemu smo vijest prenijeli s portala “Glas Podravine i Prigorja”. Portal Prigorski.hr već 2020. informira da je Stipić “dao ostavku na sve funkcije u stranci pa je ujedno odstupio i s pozicije potpredsjednika HSLS-a” zbog, kako je sam naveo, “osobnih i privatnih razloga”.

U intervjuu za tportal.hr sebe opisuje “kao principijelnu, otvorenu i temperamentnu osobu”, a temperament pripisuje rodnom kraju gdje ga je “oblikovala senjska bura iz koje je potekao”. U istom se tekstu navodi da Stipić “surađuje i s akterima na političkoj sceni i lokalnim jedinicama, savjetuje ih u odnosima s javnošću te političkim taktikama i strategijama,” a takvu je suradnju imao i s današnjim zamjenikom koprivničko-križevačkog župana Mariom Rajnom i bivšim kandidatom za križevačkog gradonačelnika, nezavisnim Hrvojem Selešom, danas članom Gradskog vijeća Grada Križevaca. Među kreativnim hobijima su mu izrada jaslica, bavljenje amaterskom fotografijom te kuhanje.