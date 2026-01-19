Tomislav Stipić zaposlen kao referent za registar birača i matičar u Županiji

Hrvoje Belani (Foto: privatni arhiv T. S.) 0

Županijska uprava posljednjih je mjesec dana provela nekoliko natječaja za zapošljavanje u županijskoj upravi, među kojima i za radno mjesto referenta za registar birača i matičara u Koprivničko-križevačkoj županiji, Upravnom odjelu za opću upravu i zajedničke poslove, sjedištu Koprivnica. Nakon provedenog postupka za to radno mjesto izdano je rješenje o prijmu u službu Tomislava Stipića iz Križevaca, koji je među četiri prijavljena kandidata najviše bodova osvojio iz poznavanja propisa te poznavanja rada na računalu, odnosno jedini najmanje 50% bodova iz svakog dijela testiranja, što je bio uvjet za intervju, gdje je ostvario 9 od 10 bodova.

Stipić je na posljednjim lokalnim izborima bio četvrti kandidat na listi grupe birača Maria Rajna za županijsku skupštinu. U javnim nastupima posljednjih se godina pojavljivao kao društveni komentator i politički analitičar te kolumnist portala Otvoreno, nerijetko komentirajući i zbivanja u nacionalnoj politici. Još iz 2019. datira njegov tekst “Zašto sam napustio desnicu i prihvatio liberalizam” na portalu Liberal.hr gdje mu u kratkoj biografiji stoji da je “završio studij teologije na protestantskom teološkom učilištu u Osijeku. Radi u poslovnoj prodaji. Hobi mu je čitanje i planinarenje”.

Iz tog vremena na portalu Danica.hr stoji članak s informacijom da je Stipić i potpredsjednik Hrvatske socijalno-liberalne stranke (HSLS), a biografska crtica kaže da je “rođen u Rijeci, a s obitelji – suprugom i dvoje djece – živi u Križevcima. Teolog je po struci, filozofiju i teologiju studirao je u Rimu, Rijeci i Osijeku”. Prije najviše stranačke funkcije bio je šef županijskih liberala, o čemu smo vijest prenijeli s portala “Glas Podravine i Prigorja”. Portal Prigorski.hr već 2020. informira da je Stipić “dao ostavku na sve funkcije u stranci pa je ujedno odstupio i s pozicije potpredsjednika HSLS-a” zbog, kako je sam naveo, “osobnih i privatnih razloga”.

U intervjuu za tportal.hr sebe opisuje “kao principijelnu, otvorenu i temperamentnu osobu”, a temperament pripisuje rodnom kraju gdje ga je “oblikovala senjska bura iz koje je potekao”. U istom se tekstu navodi da Stipić “surađuje i s akterima na političkoj sceni i lokalnim jedinicama, savjetuje ih u odnosima s javnošću te političkim taktikama i strategijama,” a takvu je suradnju imao i s današnjim zamjenikom koprivničko-križevačkog župana Mariom Rajnom i bivšim kandidatom za križevačkog gradonačelnika, nezavisnim Hrvojem Selešom, danas članom Gradskog vijeća Grada Križevaca. Među kreativnim hobijima su mu izrada jaslica, bavljenje amaterskom fotografijom te kuhanje.

Vezano
Politika

Gradski pročelnik Masnec zbog više posla traži novog službenika

Kultura

Do 1. prosinca otvoren 5. Nacionalni natječaj za hrvatsku vinsku fotografiju

Društvo

Otvoren 6. natječaj Zaklade „Volim Križevce“ za stipendiranje srednjoškolaca

Politika

Mikulčić Šantić jedina na natječaju za direktoricu KPC-a

Komentiraj

Tvoja e-mail adresa neće se nigdje vidjeti javno